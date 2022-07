Penggemar Antusias, keshi Tambah Jadwal Konser di Jakarta

PENYANYI solo keshi menambah jadwal konser HELL/HEAVEN Tour 2022 di Basket Hall Senayan Gelora Bung Karno Jakarta pada 29 November, menyusul antusiasme penggemarnya di Indonesia.

Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment mengumumkan tiket konser keshi 28 November telah habis terjual (sold out) hanya dalam satu hari.

"Sungguh luar biasa, tiket keshi HELL/HEAVEN Tour 2022 Jakarta telah habis terjual dan kita baru saja mengumumkan jadwal tambahan, telah dikonfirmasi bahwa jadwal tambahan akan diadakan pada 29 November 2022," kata Samantha Tzovolos dari Third Eye Management (TEM) dalam keterangan pers, dikutip Selasa 919/7).

Keshi alias Casey Luong sendiri merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman. Ia memiliki basis penggemar yang besar dan setia, yang menemukan hubungan yang dalam dan bermakna dalam tema universal musiknya.

Tur HELL/HEAVEN, yang telah lama ditunggu-tunggu akan menjadi tur pertama keshi di Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Tur dimulai di Eropa pada April 2022 dan, saat ini, ia tengah tampil di seluruh Amerika Utara di mana semua pertunjukan terjual habis dalam beberapa menit selama presale berlangsung, yang mengarah ke tiket tambahan dan tempat yang lebih besar.

Dalam tur ini, Keshi akan lebih dekat dengan para penggemarnya daripada sebelumnya, menampilkan lagu-lagu hitsnya seperti Beside You dan Like I Need You, serta lagu-lagu dari album barunya GABRIEL.

Pada albumnya itu, keshi telah menjadi seniman mandiri, yang menulis, memproduksi, merekayasa dan memainkan semua instrumentasi pada proyek-proyeknya.

Kesuksesan awalnya termasuk berhasil meraih Billboard pertamanya saat lagu Skeletons mencapai posisi ke #59 di tangga lagu Penjualan Album Teratas.

Dengan album GABRIEL, keshi berhasil mencapai posisi ke #4, yang menjadi album debut charting tertinggi dari artis baru pada 2022.

Di Spotify, keshi telah menghasilkan 5,5 juta pendengar bulanan dan singlenya yang berjudul, GET IT, mencapai pada VIRAL 50. (Ant/OL-1)