keshi akan Manggung di Jakarta pada November 2022

PENYANYI, penulis lagu, dan produser rekaman Casey Luong alias keshi akan manggung di Basket Hall Senayan Gelora Bung Karno, 28 November 2022.

Konser yang digelar oleh Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment dan bertajuk HELL/HEAVEN di Jakarta adalah tur pertama keshi di Asia, Australia, dan Selandia Baru.

"Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan Tur HELL/HEAVEN di Asia, Australia dan Selandia Baru, terutama di Jakarta, Indonesia," kata keshi dalam siaran resmi, Selasa (12/7).

"Sejak pandemi, tur ini merupakan kesempatan baru yang sangat saya syukuri dan akan selalu saya hargai. Ini akan sangat menyenangkan dan saya berharap semua penggemar saya akan berada di sana untuk berbagi momen spesial itu dengan saya. Dan tentu saja, tim dan saya juga akan merencanakan kejutan, membuat setiap pertunjukan di setiap negara menjadi unik."

Tur ini telah dimulai di Eropa pada April 2022, dan saat ini ia tengah tampil di seluruh Amerika Utara di mana semua pertunjukan terjual habis dalam beberapa menit selama presale berlangsung, yang mengarah ke tiket tambahan dan tempat yang lebih besar.

Dalam tur ini, Keshi akan lebih dekat dengan para penggemarnya daripada sebelumnya, menampilkan lagu-lagu hitsnya Beside You dan Like I Need You, serta lagu-lagu dari album barunya GABRIEL.

Di album barunya, keshi telah menjadi seniman mandiri, yang menulis, memproduksi, merekayasa dan memainkan semua instrumentasi pada proyek-proyeknya.

Tiket HELL/HEAVEN Tour 2022 Jakarta akan mulai dijual pada 15 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di www.keshiinjakarta.com dengan kisaran Rp800.000 hingga Rp2,6 juta. (Ant/OL-1)