Album Solo J-Hope Dirilis Hari Ini

J-HOPE dari grup K-pop BTS akan merilis album solo pertamanya, hari ini, Jumat (15/7). Hal itu dikatakan agensi BTS Big Hit Music dikutip dari Yonhap, Jumat (15/7).

Album berjudul Jack in the Box itu akan dirilis pada pukul 13.00 waktu setempat. Album itu merupakan album solo resmi pertama dari grup yang baru-baru ini mengumumkan akan fokus pada karier tiap anggota lewat proyek individual.

Big Hit Music mengatakan, Jack in the Box adalah nama dari mainan anak di mana badut muncul dari kotak saat dibuka. Judul ini mewakili aspirasi J-Hope yang ingin terus berkembang.

Album J-Hope terdiri dari 10 lagu, yakni Intro,Pandora's Box, MORE, STOP, =, Music Box : Reflection, What if, Safety Zone, Future, dan Arson. Sampul album J-Hope dibuat oleh seniman pop Amerika Serikat (AS) KAWS.

More dan Arson mewakili pesan utama dari album yang punya konsistensi dalam hal genre dan ceritanya mengalir dari awal sampai akhir.

Album ini akan diunggah di platform layanan musik pada Jumat (15/7) dan juga tersedia dalam format album digital Weverse Album pada 29 Juli.

J-Hope akan manggung di festival musik AS Lollapalooza di Chicago pada 31 Juli untuk pertama kalinya sebagai penyanyi solo K-pop. (Ant/OL-1)