Lee Jung-eun akan Bintangi Missing: The Other Side Season 2

TVN mengumumkan aktris Lee Jung-eun akan membintangi musim baru serial misteri Missing: The Other Side, yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun ini.

Dikutip dari The Korea Times, Selasa (28/6), Lee akan beradu akting dengan wajah baru lainnya yakni Kim Dong-hwi, serta pemeran musim sebelumnya, Go Soo, Heo Joon-ho, Ahn So-hee, dan Ha Jun.

Missing: The Other Side berkisah tentang penipu bernama Kim Wook (Go), yang secara tak sengaja masuk ke sebuah desa misterius tempat berkumpulnya arwah orang mati yang hilang.

Dia kemudian bekerja sama dengan Jang Pan-seok (Heo) untuk membantu memecahkan kasus orang mati itu dan memulihkan tubuh mereka di dunia nyata.

Musim pertama serial tersebut sukses mendapatkan popularitas berkat misteri pembunuhan dan kisah-kisah yang menguras air mata dari roh-roh yang tinggal di desa.

Musim mendatang akan mengisahkan desa roh mati lainnya. Lee akan berperan sebagai salah satu roh yang tinggal di desa, yang semasa hidupnya pernah menjadi kapten laut selama 30 tahun.

Penggarapan serial tersebut akan kembali disutradarai oleh Min Yeon-hong dan naskahnya ditulis oleh Ban Ki-ri dan Jung So-young. (Ant/OL-1)