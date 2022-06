Guy Ritchie akan Sutradarai Live Action Hercules

GUY Ritchie, sutradara yang berhasil menarik perhatian dunia dengan versi live-action Alladin, akan kembali menghadirkan karya terbaru dengan format serupa untuk film animasi Disney lainnya, yaitu Hercules.

Ritchie dikabarkan akan bekerja dengan rumah produksi independen Joe dan Anthony Russo, AGBO Film, untuk mewujudkan live-action film Hercules.

AGBO Film dikabarkan telah menggaet Dave Callaham untuk memulai penulisan naskah dari film tersebut.

Baca juga: Berkunjung ke Korea, Tom Cruise Promosikan Film Terbarunya

Melansir Variety, Selasa (21/6), Ritchie, beberapa waktu terakhir, tengah sibuk menyiapkan film bergenre thriller bersama aktor Jake Gyllenhall.

Dalam film itu, selain menjadi sutradara, ia juga berperan sebagai penulis naskah, dan juga eksekutif produser.

Kembali ke pembahasan pembuatan film live-action Hercules, jika mengacu pada film animasi yang dirilis pada 1997, film ini menceritakan seorang manusia setengah dewa bernama Hercules, yang sedari kecil diculik Hades dan harus menjalani kehidupannya di dunia.

Selama tinggal di dunia, Hercules mendapatkan pengajaran kekuatan super dari sosok satir bernama Philoctetes sehingga nantinya ia bisa membuktikan diri layak hidup di antara para dewa di Gunung Olympus.

Dalam pembuatan film animasi Hercules, Disney menganggarkan US$85 juta dan meraup pendapatan dua kali lipat lebih dari modalnya sampai US$252 juta secara global.

Jika diurutkan, Hercules akan menjadi film animasi keempat yang diadaptasi menjadi live-action oleh Disney setelah Beauty and the Beast, Aladdin, dan The Lion King. (Ant/OL-1)