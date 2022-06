Konser 36 Tahun Kahitna akan Digelar pada 6 Agustus 2022

GRUP musik Kahitna siap menggelar konser perayaan 36 tahun berkarya melalui rangkaian konser bertajuk Konser 36 Tahun Kahitna pada 6 Agustus 2022 secara back-to-back di JIExpo Convention Centre, Jakarta.

Kali ini, akan terdapat dua pertunjukan grup musik yang dimotori oleh Yovie Widianto tersebut.

"Setelah sempat tertahan selama 2 tahun untuk menggelar konser Kahitna di perjalanannya yang ke-34 tahun karena alasan pandemi global, pada 2022, New Live Entertainment membuat pertunjukan dengan New Concept of Live Experience dari Kahitna dengan dua show spektakuler sekaligus dalam satu hari," kata Creative & Project Director dari New Live Entertainment Dino Hamid dalam keterangan pers, Jumat (17/6).

Konser hadir dengan dua tema yang berbeda. Tema pertama adalah Sore Sudah Cantik pada pukul 15.00 WIB dan tema pertunjukkan kedua adalah Untuk Malam Cerita Cinta. yang dihelat pukul 20.00 WIB.

Dino menambahkan, meskipun pertunjukan spesial ini berada di dalam tempat yang baru, protokol kesehatan tetap menjadi hal penting yang akan selalu diterapkan selama konser berlangsung.

Penjualan tiket untuk umum akan dibuka dalam tiga fase.

"Fase pertama bagi mereka yang telah membeli tiket konser 34 tahun Kahitna yang batal waktu itu, tentunya akan menjadi prioritas utama kami dalam pembelian tiket untuk konser 36 tahun Kahitna saat ini," kata Dino.

Fase kedua mulai dibuka hari ini, Jumat (17/6) secara daring di tiketapasaja.com mulai pukul 14.30 WIB.

Terdapat lima pilihan kelas tiket dalam konser ini. Pertama adalah Super Diamond (RSVP), Diamond (Rp3,5 juta), Platinum (Rp2 juta), Gold (Rp850 ribu), dan Silver (Rp550 ribu). (Ant/OL-1)