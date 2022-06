Movie Night, Single Terbaru Will Mara

WILL Mara merilis single terbaru berjudul Movie Night, yang bercerita tentang romansa muda muda dalam kehidupan nyata yang terasa lebih indah daripada romansa di layar lebar.

Dikutip dari keterangan resmi, Kamis (9/6), Will mengatakan lagu seperti Movie Night dapat membuatnya merayakan momen-momen sederhana bersama orang tersayang.

"Ketika gue bersama seseorang yang gue sayang, gue membayangkan lagu kayak Movie Night, yang bikin momen yang paling boring sekalipun menjadi sesuatu yang bakal gue terus rayakan," kata Will.

Baca juga: Single Kembalilah Padanya Rekam Kerelaan Hati Hanin Dhiya

"Selain itu, gue rasa perspektif kita sendiri yang menentukan momen apa yang kita anggap sebagai 'istimewa'. Kalo menurut lo sesuatu yang sangat sederhana kayak a date night in the movies udah spektakuler banget, kenapa enggak?" lanjutnya.

Berbeda dengan warna musik alternatif pop dan R&B yang dia eksplorasi di mini album The Melting Love yang rilis sebelumnya, Movie Night menjadi aparatus Will untuk mengubah sound yang lebih bebas dan ceria tanpa mengesampingkan identitasnya sebagai penulis lagu dengan perspektif narasi yang cenderung singularis.

Will juga menjadikan Movie Night sebagai lagu pembuka untuk album panjang perdananya di tahun ini. Selain itu, dia juga menilai lagu tersebut sangat pas untuk memperkenalkan warna aslinya baik sebagai musisi maupun sebagai seorang pribadi.

"The truth is gue sangat menyukai segala sesuatu yang kebanyakan orang mungkin anggap corny atau cheesy atau semacamnya. Basically, Movie Night adalah cara gue merengkuh sisi corny gue. Plus, gue juga belajar bahwa gue harus berterus terang dalam setiap karya gue," ujarnya.

Movie Night rilis di bawah naungan label rekaman independen milik sang solois yakni Mara Records. Lagu tersebut kini sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital seperti Spotify, Apple Music, JOOX, dan Resso. (Ant/OL-1)