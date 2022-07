Will Mara Ingatkan Agar Jalani Hidup Tanpa Bergesa-Gesa Lewat One By One

WILL Mara kembali membawa tema cinta yang positif serta bahagia melalui single terbarunya di 2022 yaitu One By One.

Single itu menjadi single keduanya dan membawa pesan positif mengisahkan seorang kekasih mendukung cintanya dengan berkomitmen mendorong kekasihnya mengejar mimpi dengan tidak tergesa agar bisa menikmati prosesnya.

"Mantra gue adalah untuk menghargai langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dalam usaha kita buat mencapai aspirasi kita. Dan buat gue itu salah satu hal yang paling penting dalam berelasi. Saling meyakinkan bahwa perlahan-lahan, mimpi dan cita-cita kita semakin dekat," kata Will Mara dikutip dari siaran persnya, Selasa (12/7).

Baca juga: Movie Night, Single Terbaru Will Mara

Lagu itu membawa nuansa balad, warna musik yang positif terlihat dengan sentuhan vokal tebal ala grup R&B di 1980-an seperti Boyz II Men.

One By One semakin klimaks dengan nuansa itu dan membuat lirik lagunya semakin tegas.

Liriknya menegaskan meski banyak cita- cita belum tergapai, namun pasangan ini bisa melakukan langkah demi langkah dalam hidupnya untuk meraih cita- cita itu bersama.

Sesuai lagunya, Will berharap pendengar lagu ini bisa mengingat bahwa impian kita bukanlah sesuatu yang tercapai dalam sehari, melainkan usaha yang dijalankan bersama, melewati pencapaian-pencapaian kecil setiap hari yang patut dihargai.

"Banyak momen dalam hidup kita yang membuat kita tergesa-gesa atau merasa bahwa kita sudah terlambat," ujarnya.

Menariknya, lagu ini saling terhubung dengan lagu pertama Will yaitu Movie Night, menghadirkan tema keyakinan akan masa depan yang nantinya menjadi hal penting dalam album perdananya yang siap rilis di paruh kedua 2022.

Baginya, kehadiran One By One menggenapi sebagian janjinya saat berkomitmen berkarya dengan mengeluarkan cerita-cerita paling personal miliknya.

"Buat gue, ini salah satu hal paling penting yang pingin gue bagikan ke orang-orang, dan hal yang paling gue cari dalam sebuah relasi. Support system," ujar penulis lagu berumur 25 tahun itu.

One By One bisa didengarkan di semua streaming digital platforms seperti Spotify, Apple Music, JOOX dan Resso. (Ant/OL-1)