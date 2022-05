Soal Adegan Menggoda Reza Rahadian, Prilly Latuconsina Mengaku Berimprovisasi

PRILLY Latuconsina mengaku melakukan improvisasi saat adegan menggoda suami di serial My Lecturer My Husband Season 2.

Dalam trailer My Lecturer My Husband Season 2, Inggit (Prilly Latuconsina) tampak menggoda sang suami Arya (Reza Rahadian) dengan menaikkan kakinya ke dada Arya. Adegan tersebut pun ternyata dilakukan tanpa arahan dari sutradara.

"Jujur adegan yang angkat kaki itu aku improvisasi. Aku terkesan nakal kalau aku bilang improv. Tapi di skenario itu adegannya memang Inggit menggoda Mas Arya. Terus, Pak Monty memberikan aku tantangan, 'Cara lu menggoda suami gimana?'. Lah aku kan nggak tahu," jelas Prilly, dikutip Rabu (25/5).

"Apalagi kostumnya bukan yang seksi gitu, tapi malah kostumnya aneh. Jadi gimana caranya aku bisa bikin adegan itu hidup, penonton bisa ngerti kalau tujuanku dandan aneh untuk godain suami, tapi dengan kostum dan penampilan yang nggak mendukung," sambungnya.

Lebih lanjut, Prilly mengaku sempat bingung bagaimana cara menggoda Arya dalam adegan itu. Namun, Prilly pun akhirnya memberanikan diri menaikkan kaki ke dada Reza Rahadian.

"Aku sempat bingung, aduh ngapain lagi ya, karena belum dicut. Akhirnya, oke beraniin deh. Dan itu juga Kak Reza kayak yang kaget gitu. Tapi akhirnya itu menjadi adegan favorit sampai dimasukin di teaser, promo, trailer, dan aku bersyukur adegan itu jadi hidup," katanya.

Prilly pun mengaku sempat khawatir setelah melakukan adegan tersebut. Selain itu, Prilly juga merasa bersyukur karena bisa menjaga keseimbangan di adegan itu dengan menggunakan sepatu high heels.

"Sempet takut sih pas cut. Kayak, 'Eh nggak apa-apa nggak sih kayak gitu?'. Dan untung nggak jatuh. Ngangkat kaki gitu susah tahu," ujar Prilly.

Sementara itu, Reza Rahadian menilai adegan improvisasi tersebut adalah hal yang luar biasa. Sebab, menurut Reza, improvisasi tersebut sangat cocok dengan karakter Inggit yang Prilly bawakan.

"Seksi. She's cute. Improvisasi yang luar biasa menurut saya. Karena, menurut saya, karakter Inggit tuh bisa begitu. Jadi improvisasinya match with the character. I think she's done a good job," ungkap Reza.

Prilly berharap, serial My Lecturer My Husband Season 2 dapat sukses seperti musim pertamanya. Dia juga berharap agar adegan itu tidak menjadi masalah di masyarakat dan dapat disukai. (Ant/OL-1)