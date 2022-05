Ed Sheeran Hingga Travis Scott Bakal Tampil di Billboard Music Awards

AJANG penghargaan musik bergengsi Billboard Music Awards telah mengumumkan jajaran penampil termasuk Ed Sheeran, Becky G, Elle King, Miranda Lambert, dan Travis Scott.



Sebelumnya, Morgan Wallen, Florence + the Machine, Maxwell, dan Silk Sonic telah diumumkan lebih dulu bahwa mereka akan tampil di acara tersebut.

Dikutip dari People pada Rabu, Ed Sheeran dinominasikan untuk sembilan penghargaan dan akan tampil dari Belfast, Irlandia Utara. Sementara Becky G akan membuat debut penampilannya dari panggung Xfinity.



Kemudian, Miranda Lambert dan Elle King akan berduet membawakan "Drunk (And I Don't Wanna Go Home)", sedangkan Travis Scott yang meraih nominasi untuk kategori lagu dance/electric lewat "Goosebumps" itu tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.



Billboard Music Awards 2022 juga akan dimeriahkan oleh Megan Thee Stallion, Latto, Rauw Alejandro, Red Hot Chili Peppers, dan Burna Boy, serta Mary J. Blige yang menerima Icon Award tahun ini.



Acara penghargaan tersebut akan berlangsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada Minggu, (15/5), pukul 20.00 waktu setempat dan disiarkan langsung di NBC dan Peacock. (Ant/OL-6)