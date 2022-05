Jon Watts Mundur dari Film Fantastic Four

SUTRADARA Jon Watts telah meninggalkan reboot film Fantastic Four. Karenanya, Marvel Studios pun mencari penggantinya.

Watts menyutradarai ketiga film Spider-Man, termasuk Spider-Man: No Way Home, yang menghasilkan US$1,9 miliar. Dia mengaku ingin menjauh dari pembuatan film pahlawan super.

"Membuat tiga film Spider-Man adalah pengalaman yang luar biasa dan mengubah hidup saya. Saya sangat bersyukur telah menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe selama tujuh tahun," ujar Watts dilansir Variety, dikutip Senin (9/5).

"Saya berharap kami bisa bekerja sama lagi dan saya tidak sabar melihat visi yang luar biasa untuk mewujudkan Fantastic

Four," lanjut Watts.

Dalam pernyataan terpisah, pimpinan Marvel Studios, Kevin Feige mengatakan berkolaborasi dengan Watts pada film Spider-Man telah memberikan kesenangan sejati.

Meski demikian, Marvel Cinematic Universe menghargai serta mendukung alasan Watts untuk mundur.

"Kami optimistis kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi di beberapa titik di masa depan," kata Feige.

Feige pertama kali mengumumkan bahwa Watts akan mengarahkan reboot Fantastic Four untuk Marvel Studios pada Desember 2020 dalam presentasi Hari Investor Disney.

Namun, pihak studio belum mengumumkan informasi tanggal rilis mengenai film tersebut, apalagi siapa yang menulisnya.

Watts kini akan menulis dan menyutradarai film yang menyatukan kembali George Clooney dan Brad Pitt. Dia juga menjadi produser untuk film waralaba Final Destination untuk New Line Cinema dan HBO Max.

Fantastic Four dikenal sebagai pahlawan super dari komik Marvel asli yang dibuat oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Fantastic Four adalah bagian dari pahlawan super Marvel 20th Century Fox sebelum akuisisi Disney pada tahun 2019.

Sutradara Tim Story membuat dua film tentang tim pahlawan super untuk Fox, Fantastic Four pada 2005 dan Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer pada 2007, yang dibintangi oleh Ioan Gurffudd sebagai Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Jessica Alba sebagai istrinya Sue Storm (alias Invisible Woman), Chris Evans sebagai saudara Sue yang keras kepala, Johnny Storm (alias Human Torch), Michael Chiklis sebagai batu raksasa Ben Grimm (alias The Thing), dan Julian McMahon sebagai Victor Von Doom yang jahat. (Ant/OL-1)