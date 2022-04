Tiket Marvel Exhibition Terbesar di Asia Tenggara Mulai Ditawarkan

MARVEL Exhibition terbesar di Asia Tenggara, Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia, akan diberlangsung untuk umum pada 21 Mei- 3 September 2022 di City Hall, Pondok Indah Mall (PIM) 3, Jakarta.

Pengunjung dapat menikmati berbagai cerita terbaik Marvel Studios yang pernah dirilis selama satu dekade terakhir, serta menyaksikan secara dekat koleksi lengkap original movie props, kostum, dan concept art yang diambil dari film-film Marvel pilihan.

Pameran ini akan menampilkan lebih dari 60 original movie props di area seluas hampir 2,000 meter persegi.

Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia akan menampilkan secara imersif para Super Heroes ikonik Marvel seperti Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Black Panther, Wandavision, Guardians of The Galaxy, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye, Shang Chi, Eternals hingga serial terbaru dari Marvel Studios, Moon Knight.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati beragam aktivitas menarik yang terinspirasi oleh Marvel selama periode pameran.

Tiket untuk Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia dapat dibeli secara online melalui Tiket.com, maupun secara offline di loket tiket di PIM 1 (Ground Floor) dan PIM 3 (dekat Redemption Counter di Lantai 2) mulai dari tanggal 12 Mei 2022 atau tanggal lain yang akan ditentukan oleh pihak penyelenggara dan The Walt Disney Company Southeast Asia.

Tiket juga bisa dibeli secara langsung di booth acara roadshow yang akan berlangsung di beberapa mal di area JABODETABEK (lokasi dan waktu akan diumumkan segera).

Tersedia juga harga spesial early bird bagi pengunjung yang membeli tiket selama periode 29 April hingga 20 Mei 2022.

"Selama beberapa dekade terakhir, Marvel Studios telah menghadirkan berbagai cerita epik yang memiliki tempat istimewa di hati para penggemar di Indonesia," ujar Dendy Triadi, Project Director dari Visindotama, penyelenggara dan promotor Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia dalam keterangan pers, Jumat (29/4).

"Melalui pameran ini, kami sangat bersemangat untuk membawa kisah dan karakter Super Heroes ikonik Marvel lebih dekat," jelasnya.

"Kami harap pameran imersif ini dapat memberikan pengalaman baru bagi para penggemar Marvel untuk menikmati Marvel Cinematic Universe dengan cara yang unik dan menarik," tutur Dendy Triadi,

Untuk informasi lebih lanjut tentang Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia, silakan kunjungi website. Informasi lebih lanjut, kunjungi https://thewaltdisneycompany.com/ (RO/OL-09)