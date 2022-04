Yaya Bey Rilis Single Alright

PENYANYI dan penulis lagu R&B yang enigmatik, Yaya Bey, merilis Alright, single terbaru dari albumnya Remember Your North Star, yang akan dirilis pada 17 Juni 2022 melalui Big Dada.

Diproduksi oleh Aja Grant dari Phony Ppl, Alright adalah sebuah lagu yang menenangkan dengan sentuhan jazz yang menampilkan kecintaan Bey akan bintang-bintang ikonik dari musik jazz seperti Billie Holiday.

Seperti single sebelumnya, Keisha – yang meraih dukungan dari berbagai media internasional seperti Pitchfork, FADER, Clash, The Line of Best Fit dan sebagainya —Alright hadir dengan video klip yang disutradarai dan dibintangi oleh Bey sendiri, yang ia gambarkan sebagai, "Representasi visual tentang perjalananku melewati krisis eksistensial."

Baca juga: Simple Plan Galang Dana untuk Ukraina Lewat Lagu Baru

Sebagai salah satu musisi R&B dengan karya-karya yang paling menarik, Yaya Bey menggabungkan kekuatan dari generasi dan keturunannya dengan aktualisasi dirinya sendiri, untuk dapat dengan mulus menavigasi suka dan duka kehidupan yang hadir melalui musiknya.

Album baru Bey, Remember Your North Star, merupakan sebuah proyek yang sepenuhnya ditulis oleh Bey sendiri.

Ia juga memproduksi album itu sendiri dengan bantuan Aja Grant dari Phony Ppl dan DJ Nativesun, untuk merangkum berbagai rollercoaster emosi lewat perpaduan genre soul, jazz, reggae, afrobeat, dan hip-hop yang penuh rasa.

Yaya Bey adalah musisi R&B dengan karya-karya penuh cerita menarik, menggabungkan kekuatan dari generasi dan keturunannya dengan aktualisasi dirinya sendiri. Ia dapat dengan mulus menavigasi suka dan duka kehidupan yang hadir melalui musiknya.

Album baru Bey, Remember Your North Star, merupakan sebuah proyek yang sepenuhnya ditulis oleh Bey sendiri. Ia juga memproduksi album ini sendiri dengan bantuan Aja Grant dari Phony Ppl dan DJ Nativesun, untuk merangkum berbagai rollercoaster emosi lewat perpaduan genre soul, jazz, reggae, afrobeat, dan hip-hop yang penuh rasa.

Kemampuan Bey untuk memahami sifat kaleidoskopik emosional perempuan, khususnya perempuan kulit hitam, adalah inti dari keseluruhan albumnya.

Sebagai seorang seniman multidisciplinary dan kurator seni yang diakui secara kritis, dengan beberapa fne art residencies bersama MoCADA, ia mengadaptasi tema misogini, membongkar generational trauma, romansa, hubungan antara anak dan orangtua, pemberdayaan perempuan, dan cinta akan diri sendiri.

Remember Your North Star akan hadir pada 17 Juni melalui Big Dada, sebagai label yang dijalankan oleh orang-orang berkulit hitam dan berwarna dan etnis minoritas, untuk musisi-musisi berkulit hitam dan berwarna serta etnik minoritas. (RO/OL-1)