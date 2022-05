Reprise, Single Baru Yaya Bey

PENYANYI dan penulis lagu asal Brooklyn, Yaya Bey, merilis Reprise, lagu yang merangkum keletihan perempuan di mana-mana dengan lirik-lirik yang membahas seputar memperbaiki diri sendiri sambil mencoba memutuskan diri dari hubungan yang toxic.

“Aku menulis lagu ini untuk memproses kemarahanku,” ujar Bey. “Kadang lagu dapat tercipta karena mereka dibutuhkan.”

Lagu terbaru Bey itu diambil dari album terbarunya yang akan datang, Remember Your North Star, yang siap dirilis pada 17 Juni 2022 mendatang lewat Big Dada.

Reprise dirilis menyusul kesuksesan sejumlah single yang sebelumnya telah ia lepas yaitu Alright, yang diproduseri Aja Grant dari Phony Ppl dan Keisha, yang mendapatkan dukungan dari Pitchfork, Clash, The Line of Best Fit, DIY, dan sebagainya.

Bey adalah seorang musisi R&B dengan karya-karya penuh cerita menarik, menggabungkan kekuatan dari generasi dan keturunannya dengan aktualisasi dirinya sendiri. Ia dapat dengan mulus menavigasi suka dan duka kehidupan yang hadir melalui musiknya.

Album baru Bey, Remember Your North Star, merupakan sebuah proyek yang sepenuhnya ditulis oleh Bey sendiri. Ia juga memproduksi album ini sendiri dengan bantuan Aja Grant dari Phony Ppl dan DJ Nativesun, untuk merangkum berbagai rollercoaster emosi lewat perpaduan genre soul, jazz, reggae, afrobeat, dan hip-hop yang penuh rasa.

Kemampuan Bey untuk memahami sifat kaleidoskopik emosional perempuan, khususnya perempuan kulit hitam, adalah inti dari keseluruhan albumnya.

Sebagai seorang seniman multidisciplinary dan kurator seni yang diakui secara kritis, dengan beberapa fne art residencies bersama MoCADA, ia mengadaptasi tema misogini, membongkar generational trauma, romansa, hubungan antara anak dan orang tua, pemberdayaan perempuan, dan cinta akan diri sendiri.

Musiknya telah meraih sambutan hangat dan pujian dari berbagai media internasional seperti Pitchfork, Rolling Stone, NPR, Harper’s Bazaar, Dazed, Clash, dan Mixmag.

Remember Your North Star akan hadir pada 17 Juni melalui Big Dada, sebagai label yang dijalankan oleh orang-orang berkulit hitam dan berwarna dan etnis minoritas, untuk musisi-musisi berkulit hitam dan berwarna serta etnik minoritas. (RO/OL-1)