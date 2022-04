Imbas Tamparan di Piala Oscar, Netflix Tunda Produksi Film Will Smith

NETFLIX menunda produksi film bergenre aksi Fast and Loose, yang dibintangi Will Smith sebagai imbas dari perilaku sang aktor yang menampar komedian Chris Rock di perhelatan Piala Oscar 2022.

Kabar itu menyusul keputusan sang sutradara David Leitch, yang menarik diri dari proyek itu, dan memilih pindah ke film Fall Guy bersama Ryan Gosling untuk Universal Studio seperti dilansir dari Variety, dikutip Selasa (5/4).

Masih belum pasti apakah Netflix akan kembali mengembangkan Fast and Loose serta mungkinkah Netflix mempertahankan Will Smith untuk membintangi film tersebut.

Seharusnya, Fast and Loose akan menjadi kisah yang menarik menceritakan seorang penjahat yang kehilangan ingatannya setelah serangan.

Setelah secara misterius terbangun di Tijuana, karakter tersebut dipaksa menemukan potongan masa lalunya.

Hal itu menuntunnya mengetahui bahwa ia ternyata memiliki dua identitas, satu sebagai penjahat kaya raya dan sisi lainnya sebagai agen CIA yang menyamar.

Seiring dengan ditundanya produksi Fast and Loose, masih belum diketahui apakah akan ada efek lainnya setelah insiden yang dilakukan suami Jada Pinkett Smith.

Meski demikian, masih ada harapan untuk Will Smith lewat lakonnya di drama Apple TV+ yaitu Emancipation, yang masih dalam tahapan pascaproduksi.

Film itu mengisahkan pelarian seorang budak di Lousiana dan bergabung dengan satuan tentara. Harusnya, film itu rilis di 2022 namun Apple belum merilis tanggal resminya.

Berita ditundanya produksi Fast and Loose datang setelah Will Smith mengundurkan diri dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, Jumat (1/4). (Ant/OL-1)