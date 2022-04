Buntut dari Aksi Penamparan Rock, Smith Mundur dari Academy

WILL Smith, Jumat (1/4), mengundurkan diri dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, lembaga yang memberikan penghargaan Piala Oscar, lima hari setelah dia menampar komedian Chris Rock di malam penghargaan paling bergengsi bagi insan perfilman itu.

Smith mengatakan aksi yang dilakukannya, yang menjadi sorotan utama Piala Oscar 2021, adalah tindakan yang mengejutkan dan tidak bisa dimaafkan.

"Daftar orang yang saya sakiti sangat panjang, termasuk Chris, keluarganya, termasuk teman dan orang-orang yang saya cintai, begitu juga dengan mereka yang hadir dan menonton dari berbagai penjuru dunia," ujar Smith.

"Saya telah mengkhianati kepercayaan Academy. Saya merampok para nomintator dan pemenang Piala Oscar kesempatan untuk merayakan dan dirayakan atas prestasi mereka. Saya benar-benar menyesal," lanjutnya.

Mereka yang hadir di Dolby Theahter terkejut ketika Smith naik ke panggung dan menampar Rock setelah komedian itu embuat kelakar mengenai gaya rambut istri Smith, Jada Pinkett Smith.

Pinket Smith menderita alopecia, kondisi yang menyebabkan rambut rontok.

Setelah meampar Rock, Smith kembali ke kursinya dan kemudian melontarkan makian ke arah komedian itu.

Adapun Rock menuai pujian karena tetap tenang dan mengendalikan malam penghargaan Piala Oscar sehingga bisa terus berjalan dengan baik.

Setengah jam setelah menampar Rock, Smith menerima penghargaan Piala Oscar sebagai aktor terbaik lewat perannya di film King Richard.

Academy mengatakan mereka telah memulai langkah disiplin terhadap Smith, pria kulit hitam kelima yang pernah memenangkan Piala Oscar. Sanksi tertinggi adalah dikeluarkan dari Academy.

Namun, Jumat (1/4), Smith mendahului keputusan Academy.

"Saya mundur dari keanggotaan di Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan siap menerima hukuman apa pun yang dianggap layak oleh dewan Academy," ujar Smith.

"Saya ingin mengembalikan fokus kepada mereka yang berhak disoroti karena kerja mereka dan mengembalikn Academy untuk menunjang para pekerja film," pungkasnya. (AFP/OL-1)