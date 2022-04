Produser: Polisi Sudah Siap Menangkap Smith Selepas Insiden Penamparan

POLISI telah siap menangkan Will Smith setelah dia menapar Chris Rock di malam penghargaan Piala Oscar. Hal itu diungkapkan produse acara itu Will Packer, Kamis (31/3).

Dalam pernyataan pertamanya pascainsiden yang mengejutkan dunia itu, Pakcer mengaku dirinya tengah mendampingi Rock ketika polisi menemui komedian itu.

"Para polisi berkata apa yang trejadi adalah penyerangan. Mereka mengatakan mereka akan menangkapnya. Jika kamu mau menuntut, kami akan menangkapnya. Itu kata polisi kepada Rock," kenang Packer.

Baca juga: Adik Chris Rock dan Ibunda Will Smith Respons Peristiwa Tamparan

"Namun, Chris menolak hal itu dan mengatakan dirinya baik-baik saja."

"Polisi kemudian kembali bertanya kepada Chris, 'Apakah kamu ingin kami mengambil tindakan?' Chris menjawab, 'Tidak'," lanjutnya.

Kepolisian Los Angeles, Minggu (27/3), mengatakan Rock menolak melaporkan insiden penamparan oleh Smith itu.

Smith mengejutkan dunia ketika dia naik panggung saat siaran langsung Piala Oscar dan menampar Rock gara-gara lelucon mengenai istri aktor itu.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, saat ini tengah mempertimbangkan sanksi untuk Smith, tidka menutup kemungkinan pemecatan aktor itu dari keanggotaan. (AFP/OL-1)