Agensi Konfirmasi Hubungan Asmara Gong Hyo Jin dan Kevin Oh

AKTRIS Gong Hyo Jin dan penyanyi Kevin Oh dikonfirmasi sedang menjalin hubungan asmara.

Dikutip dari Soompi, Selasa (5/4), Sports Chosun melaporkan Gong Hyo Jin akan menikah pada tahun ini dengan penyanyi Korea-Amerika Kevin Oh, yang diketahui 10 tahun lebih muda.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Gong Hyo Jin menangkap buket di pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin, 31 Maret kemarin. Akan tetapi, menanggapi laporan tersebut agensi Gong Hyo Jin pun menjelaskan keduanya memang berkencan, namun belum ada rencana untuk menikah.

Baca juga: Kim Sejeong Dukung Ukraina Lewat Donasi

"Memang benar dia menjalin hubungan dengan Kevin Oh," jelas agensi itu.

"Masih sulit untuk mengatakannya (tentang kabar pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh). Kami akan membagikan pengumuman lain jika ada kabar baik di masa mendatang," tambah agensi itu.

Gong Hyo Jin adalah seorang aktris yang dikenal lewat banyak drama hit termasuk Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Don't Dare to Dream, When the Camellia Blooms, dan banyak lagi.

Sementara itu, Kevin Oh adalah seorang penyanyi yang memenangkan Musim 7 dari Superstar K dan juga berkompetisi di Super Band. (Ant/OL-1)