Bintang The Flash Ezra Miller Ditangkap karena Buat Keributan

TAK lama setelah tengah malam atau tepatnya pada Senin (28/3), Departemen Kepolisian Hawaii menangkap bintang Justice League Ezra Miller di sebuah bar karaoke Hawaii di Hilo atas tuduhan perilaku membuat keributan dan intimidasi.

Menurut laporan sebagaimana dilansir The Direct, Miller meneriakkan kata-kata kotor dan menjadi kesal serta agresif di tempat tersebut. Rinciannya menuduh dia mengambil mikrofon dari seorang wanita yang bernyanyi di bar dan melemparkannya ke pria lain yang bermain dart.

Pemilik bar berusaha menenangkan Miller beberapa kali, tetapi Miller tetap dalam keadaan kesal. Aktor tersebut dibebaskan dengan jaminan US$500 setelah didakwa atas kedua pelanggaran tersebut.

Ezra Miller sejumlah masalah di mata publik selama beberapa tahun terakhir. Ini bahkan terjadi ketika ia berusaha menjadi superstar melalui DCEU.

Aktor tersebut juga tertangkap kamera tampak mencekik seorang wanita di luar sebuah bar di Islandia pada April 2020. Ini menyebabkan seruan penggemar agar ia dikeluarkan dari perannya sebagai The Flash. Meskipun masih belum jelas yang terjadi kali ini di Hawaii, ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Miller untuk menyelesaikannya, mengingat insiden tersebut menjadi tren.

Saat ini, Miller sedang menunggu upaya terbarunya di DCEU ketika film The Flash muncul di layar lebar pada 2 Juni 2023. Meski ia sudah tampil di Batman v Superman: Dawn of Justice dan Justice League (bersama dengan the Snyder Cut), perhatian media semacam ini akan ada di benak penggemar saat film superhero berikutnya semakin dekat.

Sementara detail di balik acara di Hawaii ini masih digali, melihat Miller terlibat dalam sesuatu seperti ini tidak diragukan lagi mengecewakan para penggemar mereka dan tim di balik usahanya di DCEU. Bagaimana hal itu memengaruhi masa depan DCEU-nya masih menjadi misteri, tetapi ini akan membawa banyak evaluasi saat ia memperbaiki diri untuk menebus kesalahan sendiri dan meluruskan kehidupan pribadinya. (OL-14)