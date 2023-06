The Flash Punya Post-Credit Scene

The Flash, film yang sangat diantisipasi tahun ini, mulai menghiasi bioskop-bioskop Tanah Air pada Rabu, 14 Juni 2023. Sebagaimana tradisi film pahlawan super yang sudah berjalan bertahun-tahun, The Flash juga memiliki post-credit scene.

Penonton harus sabar karena satu tayangan ekstra itu diletakkan betul-betul di akhir film. Meski harus menunggu lama, para penggemar pahlawan super DC dipastikan tidak akan menyesal. Pasalnya, tayangan tersebut akan sedikit menjelaskan bagaimana semesta DC akan berlanjut di masa depan, di bawah kendali James Gunn.

Secara garis besar, The Flash mengisahkan tentang Barry Allen yang mencoba kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan orang tuanya yang mengalami malapetaka. Alih-alih memperbaiki keadaan, perjalanan lintas waktu yang dilakukan Barry justru memicu masalah yang luar biasa besar.

Dunia dari lini waktunya yang asli terancam bertubrukan dengan dunia masa lalu yang ia datangi. Aksi perjalan waktunya juga membuat Jenderal Zod kembali dan merusak Bumi.

The Flash mengusung konsep multiverse, sebagaimana Spiderman: No Way Home dan Spiderman: Across The Multiverse. Oleh karena itu, akan ada dua karakter The Flash yang muncul di film tersebut. Tidak hanya dua The Flash, penonton juga akan disuguhi dua Batman yakni versi Micheal Keaton dan Ben Affleck.

Satu hal menarik lainnya, di film ini, peran Superman digantikan oleh Supergirl.