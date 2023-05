Daftar Film yang Tayang dan Wajib Ditonton di Juni 2023.

Sederet film yang begitu menjanjikan akan tayang pada Juni ini. Mulai dari superhero, laga, komedi, hingga horor, semua tersaji lengkap.

Berikut daftar lengkapnya.

Boogeyman

Film yang merupakan adaptasi dari cerita pendek Stephen King ini memiliki jadwal rilis internasional pada 2 Juni 2023. Di Indonesia, Boogeyman juga dipastikan akan tayang di bioskop meski belum ada pengumuman tanggal resminya.

Film arahan Scott Beck dan Bryan Woods itu masih menceritakan tentang monster yang meneror habis-habisan sebuah keluarga.

Transformers: Rise of the Beast

Optimus Prime kembali menghiasi laya lebar setelah libur selama lebih dari lima tahun. Terakhir kali, Prime muncul pada seri Transformers: The Last Knight pada 2017 silam. Kini, pemimpin dari Autobots itu akan hadir bersama robot koleganya, Optimus Primal, pemimpin dari kaum Dinobots.

Transformers: Rise of the Beast memiliki jadwal tayang internasional 9 Juni 2023.

The Flash

Salah satu puzzle terakhir dari DC Universe era pra-James Gunn ini akan mulai berlari kencang mulai 16 Juni 2023. Masih diperankan Ezra Miller, The Flash akan berfokus pada kisah ketika Barry Allen mencoba kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hidupnya. Tidak sendirian, di film ini The Flash akan berkolaborasi dengan Batman dan Supergirl.

Extraction 2

Film yang dibintangi Chris Hemsworth ini hanya akan tayang di platform Netflix. Tanggal tayangnya juga bersamaan dengan The Flash, 16 Juni 2023.

Extraction 2 masih menceritakan tentang pembunuh bayaran yang memiliki misi penyelamatan yang mustahil dilakukan.

Indiana Jones and The Dial of Destiny

Sebagai penutup bulan, ada film dari franchise lawas yang kembali dilanjutkan. Indiana Jones kelima ini masih akan dibintangi aktor kawakan Harrison Ford dan akan tayang secara global pada 30 Juni 2023. (Z-11)