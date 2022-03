Benedict Cumberbatch Ingin Tawarkan Tempat Tinggal bagi Pengungsi Ukraina

BENEDICT Cumberbatch mengatakan dirinya ingin terlibat dalam program Homes for Ukraine yang diusung pemerintah Inggris untuk menawarkan tempat tinggal bagi para pengungsi Ukraina.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (22/3), program tersebut memungkinkan warga Inggris menampung pengungsi Ukraina di rumah mereka.

Setiap rumah akan menerima insentif dari pemerintah sebesar 350 pound sterling atau sekitar Rp6,5 juta per bulan.

Baca juga: Gara-Gara Kecam Invasi ke Ukraina, Aktris Rusia Ini tidak Bisa Pulang

"Kita semua perlu melakukan lebih dari sekadar mengenakan lencana (bendera Ukraina). Kita perlu menyumbang, kita perlu menekan politisi kita untuk terus menciptakan semacam surga di sini bagi orang-orang yang menderita," kata Cumberbatch kepada Sky News saat hadir di karpet merah penghargaan British Academy Film Awards (BAFTA) di Albert Hall, London, Inggris.

Dalam acara tersebut, ia tampil menyematkan lencana bendera Ukraina di pakaiannya. Aktor itu dinominasikan untuk kategori pemeran utama terbaik di BAFTA untuk perannya dalam film The Power of the Dog.

Masih dalam kesempatan yang sama, Cumberbatch mendesak orang-orang untuk mengambil tindakan membantu pengungsi Ukraina yang terlantar akibat invasi Rusia.

Ia mengatakan kondisi perang Rusia-Ukraina menjadi momen yang mengejutkan bagi orang Eropa. Cumberbatch juga mengatakan ada banyak orang yang secara sukarela menampung pengungsi Ukraina di rumah mereka.

Awal pekan ini, Cumberbatch juga menyuarakan dukungan untuk Ukraina dengan mengangkat bendera negara tersebut sebagai simbol solidaritas di Festival Film Santa Barbara. (Ant/OL-1)