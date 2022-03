Top Gun: Maverick Bakal Tayang di Festival Film Cannes

Film terbaru dari Tom Cruise, "Top Gun: Maverick" akan tayang di Festival Film Cannes sebelum pemutaran perdana sanar Memorial Day di bioskop Amerika.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, "Top Gun 2" rencananya akan dibuka di Amerika Utara pada 27 Mei, setelah memulai peluncuran internasionalnya awal minggu tersebut. Paramount sendiri menolak mengomentari rencana untuk tampil di Croisette, tetapi desas-desus tentang pemutaran film di Cannes telah berkembang.

Tahun ini, festival ikonik di French Riviera tersebut berlangsung pada 17-28 Mei.

Cannes telah lama menjadi platform untuk meluncurkan film besar Memorial Day (kebanyakan bermain di luar kompetisi.) Festival ini memberi studio Hollywood akses ke pers dari seluruh dunia, belum lagi manfaat dari bintang-bintang terkenal yang berjalan di karpet merah untuk foto.

Ini akan menandai pertama kalinya dalam 30 tahun bahwa film dari Cruise diputar di Cannes. Terakhir adalah "Far and Away" yang disutradarai oleh Ron Howard pada tahun 1992.

Cruise dianggap sebagai salah satu artis Hollywood yang paling gigih, dan tidak pernah menghindar dari publisitas. Cannes akan menjadi tempat yang jelas bagi aktor untuk memamerkan film barunya dan penampilan Cruise akan bermanfaat bagi festival karena muncul dari pandemi.

Namun, Cannes kemungkinan tidak akan menjadi pemutaran perdana dunia bagi "Top Gun". Sebab, sudah sejak lama film tersebut direncanakan tayang perdana di San Diego, tempat film pertama dibuat.

"Top Gun: Maverick" disutradarai oleh Joseph Kosinski, yang juga dibintangi Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Monica Barbaro, Ed Harris dan Val Kilmer, kembali sebagai Iceman.

"Top Gun" asli, disutradarai oleh mendiang Tony Scott dan dirilis pada 1986, yang membantu nama Cruise terkenal di seluruh dunia.

Sekuel "Top Gun" telah menghadapi jalan panjang ke layar lebar dan tertunda beberapa kali karena tekanan Covid-19 pada bisnis teater.

"Top Gun: Maverick" meluncurkan trailer pertamanya di San Diego Comic-Con pada tahun 2019, dengan Cruise mengejutkan penonton secara langsung. Baru-baru ini, 13 menit pertama Maverick diputar di CinemaCon pada Agustus 2021. (Ant/OL-12)