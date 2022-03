The Power of the Dog Menang Besar di BAFTA

FILM karya sutradara Jane Campion The Power of the Fog memenangkan penghargaan BAFTA untuk kategori Sutradara Terbaik dan Film Terbaik, Minggu (14/3) waktu setempat, mengalahkan Denis Villeneuve, yang filmnya Dune menangkan lima penghargaan.

Will Smith meraih penghargaan aktor terbaik lewat perannya sebagai ayah duet petenis Venus dan Serena Williams dalam film King Richard.

Adapun Joanna Scanlan meraih penghargaan aktris terbaik lewat perannya dalam film After Love.

Baca juga: The Batman Bertahan di Puncak Box Office

Bintang film The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch, menerima penghargaan aktor terbaik, mewakili Campion, sehari setelah dia memenangkan penghargaan tertinggi di ajang Directors Guild of America untuk film yang sama.

Campion muncul lewat sambungan video call selepas penghargaan dan mengaku sulit berkata-kata setelah dinyatakan sebagai pemenang.

Produser Tanya Seghatchian memuji Campion yang disebutnya telah berkarya di dunia film selama lebih dari 30 tahun.

The Power fo the Dog kini berada di urutan terdepan untuk meraih penghargaan film terbaik di ajang Piala Oscar, yang akan digelar 27 Maret mendatang.

Sementara itu, Dune, meski tidak meraih penghargaan yang paling bergengsi, sukses meraih penghargaan untuk kategori, efek khusus, sinematografi, efek suara, lagu, dan desain produksi. (AFP/OL-1)