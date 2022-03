RADWIMPS Ungkap Kisah di Balik Lagu Tema Yomei 10-nen

GRUP band Jepang RADWIMPS membagi cerita di balik pembuatan Uruubito (judul Bahasa Inggris: Ms Phenomenal), yang menjadi lagu tema dari film Yomei 10-nen (baca: Yomei juu-nen, judul Bahasa Inggris: The Last 10 Years), yang rilis di Jepang, 4 Maret lalu.

Vokalis Yojiro Noda, yang mengerjakan lagu tersebut, membaca naskah sebelum syuting dan membuat bagian dari lagu tema Uruubito. Ia juga mengatakan para pemain serta staf mendengarkan lagu tersebut bersama-sama.

"Karya ini memiliki pengaruh besar pada sutradara dan pemeran, dan memiliki efek sinergis. Keterlibatan itu mengubah hidup saya di masa depan. Saya berharap kehidupan pemirsa akan berubah, dan saya pikir perubahan apa pun pasti akan terjadi," kata Noda, dikutip dari Yahoo! Japan, Minggu (13/3).

Album Original Soundtrack of Yomei 10-nen, yang berisi 30 lagu dari film, telah dirilis pada 4 Maret di berbagai platform musik digital.

Sementara itu, setelah Your Name (Kimi no Na wa) dan Weathering with You (Tenki no Ko), ini adalah ketiga kalinya RADWIMPS bertanggung jawab atas keseluruhan soundtrack untuk sebuah film.

Disutradarai oleh Fujii Michihito, Yomei 10-nen adalah film adaptasi dari novel karya Kosaka Ruka yang meninggal pada 2017.

Film ini berfokus pada Matsuri, seorang perempuan berusia 20 tahun yang mengetahui dia hanya memiliki sepuluh tahun untuk hidup karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dia memutuskan tidak jatuh cinta sampai dia bertemu Kazuto, seorang pria yang telah kehilangan keinginan untuk hidup.

Matsuri dimainkan oleh Komatsu Nana dan Kazuto diperankan oleh Sakaguchi Kentaro. (Ant/OL-1)