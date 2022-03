Nadhif Basalamah Bicara Soal Penolakan Cinta di To be with Me

MUSISI muda Nadhif Basalamah merilis lagu terbarunya yang bertajuk To be with Me sebagai karya pertama untuk mengawali kariernya di 2022.

To be with Me menceritakan tentang perjalanan pencarian dan penolakan cinta dari pengalaman sang pelantun lagu.

Melalui karya terbarunya, Nadhif memotret prosesnya dalam pencarian figur baru dengan meleburkan setiap rasa dan memori yang ia miliki dari lirik demi lirik yang dibalut oleh melodi-melodi dalam karya terbarunya.

"To be with Me adalah cerita tentang seorang laki-laki yang udah membuka hati, setelah berusaha melupakan masa lalunya, dan akhirnya jatuh cinta sama satu perempuan yang dianggap bisa jadi rumah baru. Tapi ternyata perempuan ini belum selesai sama masa lalunya," kata Nadhif dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/3).

Dalam proses pembuatan karya terbarunya, Nadhif berkolaborasi dengan Pasha Mahindra dan Rayhan Noor dalam penulisan lirik lagu.

Tidak hanya penulisan lagu, Rayhan Noor juga turut membantunya dalam memproduksi karya terbarunya. Nadhif juga bekerja sama dengan Mohammed Kamga selaku pengarah vokal dalam proses produksi To be with Me.

Nadhif pun merasa bahagia karena bisa berkolaborasi dengan musisi kenamaan seperti Kamga karena pria kelahiran 2000 itu diperbolehkan memasukkan sentuhan khasnya dan lebih nyaman dalam berekspresi.

Disuguhkan dengan aliran Indie-Pop, To be with Me disajikan dengan nuansa upbeat namun terasa dekat secara bersamaan.

Kelembutan vokal Nadhif dalam melantunkan karya terbarunya terasa dekat dengan iringan petikan melodi dan perkusi yang turut menambahkan kehangatan dalam pengemasan To be with Me.

Dalam perangkaian karya terbarunya, Nadhif turut memperhatikan hal-hal detail dalam menghidupkan karya terbarunya, seperti pengemasan artwork yang mencerminkan perasaan dirinya terhadap perempuan yang ia anggap mampu menjadi rumah baru untuk dirinya.

Setelah merilis enam single di tahun-tahun sebelumnya, Nadhif merilis To be with Me pada 25 Februari 2022 di seluruh layanan digital streaming platform yang ada di Tanah Air bersamaan dengan video lirik yang akan tayang di kanal YouTube-nya.

"Saya berharap para pendengar setia juga akan bahagia dengan lagu baru ini. Bagaimana saya ingin mereka terhubung dengan lagu ini. Ini selalu menjadi impian saya untuk berbagi pada orang lain mengenai apa yang terjadi di hidup saya dan lagu ini adalah salah satu pengalaman yang cukup membekas untuk dibagikan," tutup Nadhif. (Ant/OL-1)