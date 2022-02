Choi Min Sik Lakukan Comeback Setelah Absen Tiga Tahun di In Our Prime

AKTOR Korea Selatan (Korsel) Choi Min-sik, yang dikenal sebagai pemeran utama film Oldboy (2003), akan kembali bermain di layar lebar untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir dalam film In Our Prime, karya sutradara Park Dong-hoon.

Dikutip dari The Korea Herald, Jumat (11/2), awalnya, film ini direncanakan akan rilis pada kuartal pertama tahun lalu, namun ditunda karena pandemi covid-19.

Pada Senin (7/2) waktu setempat, distributor film Showbox akhirnya mengonfirmasi bahwa In Our Prime akan diputar di bioskop Korsel pada 9 Maret.

Baca juga: Disney dan Pixar Rilis Cuplikan Film Lightyear

Dalam In Our Prime, Choi memerankan karakter bernama Lee Hak-sung, seorang petugas keamanan sekolah tetapi sebenarnya seorang jenius matematika yang membelot dari Korea Utara (Korut).

Hak-sung bertemu Ji-woo (diperankan oleh Kim Dong-hwi), seorang siswa yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri di sekolah karena latar belakang sosialnya yang berbeda.

Ji-woo meminta Hak-sung untuk mengajarinya matematika. Melalui pelajaran itu, keduanya menjadi dekat satu sama lain.

Namun, suatu hari, Ji-woo dijebak dalam sebuah insiden di sekolah dan masa lalu Hak-sung berisiko terungkap.

Melalui In Our Prime, distributor film mengatakan penonton akan mendapati Choi berakting dalam aksen Korut lagi, 22 tahun setelah ia tampil dalam film Shiri, yang berkisah tentang spionase antara dua Korea.

Karier aktor veteran selama 33 tahun itu ditandai dengan banyak film besar, seperti film ikonik karya Park Chan-wook Oldboy (2003), film karya Kim Jee-woon I Saw the Devil (2010), karya Park Hoon-jung New World (2013), dan karya Kim Han-min The Admiral: Roaring Currents (2014).

Drama sejarah Forbidden Dream, yang rilis pada 2019 merupakan proyek terbaru Choi sebelum drama In Our Prime.

Dalam Forbidden Dream, ia berperan sebagai Jang Yeong-sil, seorang ilmuwan yang hidup selama masa Dinasti Joseon. (Ant/OL-1)