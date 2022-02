Disney dan Pixar Rilis Cuplikan Film Lightyear

DISNEY dan Pixar telah merilis cuplikan (trailer) baru penuh petualangan dan aksi dari film sci-fi Lightyear, yang dijadwalkan akan hadir pada Juni 2022.

Film itu berkisah tentang asal mula Buzz Lightyear - pahlawan yang menginspirasi mainan ikonik - mengikuti perjalanan Space Ranger yang legendaris dalam petualangan intergalaksi.

"Saya selalu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia Buzz. Dalam Toy Story, sepertinya ada cerita luar biasa tentang latar belakang dirinya sebagai Space Ranger yang belum terungkap dan saya selalu ingin menjelajahi dunia itu lebih jauh," kata sutradara Angus Maclane melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (11/2).

"Jadi, ide yang saya tawarkan tentang Lightyear adalah, 'Film apa yang Andy lihat, yang membuatnya menginginkan mainan Buzz Lightyear?' Saya ingin menonton film itu. Sekarang saya cukup beruntung dapat membuatnya untuk para penonton," imbuhnya.

Bergabung dengan Chris Evans. yang telah diumumkan sebelumnya sebagai pengisi suara Buzz Lightyear, ada Keke Palmer, Dale Soules, dan Taika Waititi sebagai sekelompok rekrutan yang ambisius.

Peter Sohn menyuarakan robot pendamping Buzz, Sox, dan Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez dan Isiah Whitlock Jr. juga bergabung sebagai pengisi suara.

"Pengisi suara untuk Lightyear merupakan sebuah tim impian. Masing-masing pengisi suara langsung menjiwai karakter mereka, dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan eksplorasi selama sesi rekaman," ujar MacLane.

"Hal ini menghasilkan materi yang lebih spesifik dan spesial, dan juga memberikan sentuhan khusus dalam hubungan antar karakter. Bekerja dengan para bintang berbakat dalam Lightyear merupakan sebuah hal yang sangat istimewa," imbuhnya.

Komposer peraih piala bergengsi Michael Giacchino, yang merupakan komposer di balik film The Batman yang akan datang, serta Spider-Man: No Way Home, juga akan menciptakan lagu untuk Lightyear.

Giacchino memiliki sejarah yang panjang dengan Pixar; ia memenangkan Piala Oscar, Golden Globe, dan Grammy untuk original score dalam film Up.

Film Pixar lainnya yang dikomposeri Michael Giacchino termasuk The Incredibles, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco, dan Incredibles 2. (Ant/OL-1)