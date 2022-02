Denzel Washington Masuk Nominasi Piala Oscar

AKTOR kawakan Denzel Washington terpilih sebagai salah satu nominator peraih Piala Oscar kategori pemerian pria terbaik. Dalam pengumuman yang dirilis, Selasa (8/2), aktor berusia 67 tahun itu menjadi nominator setelah bermain apik sebagai Lord Macbeth dalam film 'The Tragedy of Macbeth'.

Denzel Washington akan bersaing dengan empat pemain lainnya untuk meraih trofi Piala Oscar tahun ini. Empat aktor lainnya yang menjadi nominator pemeran pria terbaik adalah Javier Bardem dalam film 'Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick...BOOM!), serta Will Smith (King Richard).

Untuk kategori peran pembantu pria terbaik, nominator Piala Oscar 2022 diraih Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), JK Simmons, (Being the Ricardos), serta Kodi Smit-McPhee, (The Power of the Dog).

Untuk aktris atau peran utama wanita, nominasi Piala Oscar diraih Jessica Chastain melalui film 'The Eyes of Tammy Faye' Olivia Colman, (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardos), serta Kristen Stewart (Spencer). Sedangkan sutradara terbaik akan diperebutkan oleh Kenneth Branagh, (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson, (Licorice Pizza), Jane Campion (The Power of the Dog), dan sutradara kawakan Steven Spielberg melalui film West Side Story.

Tahun ini, 'The Power of the Dog' menjadi film dengan nominasi terbanyak yaitu di 12 kategori. Sedangkan 'Dune' meraih 9 nominasi disusul 'Belfast' dan 'West Side Story' dengan 7 nominasi. Pengumuman pemenang Piala Oscar 2022 akan dilakukan 22 Maret mendatang di Hollywood. (AFP/OL-15)