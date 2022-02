Single Terbaru Morad Terinspirasi dari Set Film 1950-an

PENYANYI sekaligus penulis lagu muda asal Jakarta, Morad, Jumat (4/2) merilis single terbaru yang berjudul Red and Black.

Seperti pada tiga single yang sudah dirilis sebelumnya--If Tomorrow I’m Losing You (2020), How, dan No One’s Gonna Love You (2021)--single Red and Black ini juga diproduseri oleh drummer Kelompok Penerbang Roket, Viki Vikranta.

Melalui rilis pers, Morad menceritakan bahwa Red and Black bercerita tentang seseorang yang mengagumi dan memiliki rasa penasaran terhadap seorang perempuan yang digambarkan melalui dua warna dominan merah dan hitam.

“Warna merah dan hitam tersebut memiliki simbol dan arti tersendiri untuk menggambarkan sosok perempuan tersebut,” ungkap Morad.

Sedangkan untuk aransemen musik, Morad mengungkapkan bahwa saat ia menciptakannya dengan membayangkan suatu suasana atau adegan dalam sebuah film.

“Saya saat bikin Red and Black, saya sedang membayangkan film-film dengan set tahun 1950-an. Jadi seakan-akan lagu ini bakal jadi soundtrack di film tersebut. Di lagu ini juga ada kontribusi Viki yang memasukkan unsur-unsur The Doors di belakang lagu kalau kita dengarkan dengan seksama,” ujarnya.

Red and Black akan masuk ke dalam album debut milik Morad, yang rencananya akan dirilis Berita Angkasa Records pada tahun ini.

Single Red and Black bisa didengarkan di berbagai layanan musik streaming musik seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, hingga Joox. (RO/OL-1)