Gunakan Kata Negro, Joe Rogan Minta Maaf

PODCASTER Amerika Serikat (AS) Joe Rogan, Sabtu (5/2), meminta maaf karena kerap melontarkan pernyataan rasis, termasuk kata 'negro', dan memastikan salah satu episode podcastnya telah dihapus dari Spotify.

"Saya meminta maaf dengan tulus," ujar Rogan dalam video berdurasi hampir enam menit di Instagram yang menyebut perilakunya di masa lalu sangat disesalkan dan memalukan.

Masalah ucapan Rogan adalah perkembangan terbaru yang dihadapi Spotify dan podcaster itu setelah dia sebelumnya dituding menyebarkan misinformasi mengenai covid-19 di program miliknya.

Selebritas berusia 54 tahun itu mengakui epsode podcast miliknya yang dicbaut dari Spotify adalah episode dimana dia mengaku menonton film di sebuah perumahan yang mayoritas dihuni warga kulit hitam dan mengatakan dirinya merasa bak berada di Planet of the Apes.

The New York Times, Sabtu (5/2), mengatakan sedikitnya 70 episode dari The Joe Rogan Experience telah dicabut dengan diam-diam dari Spotify.

Rogan menggunakan kata negro selama 12 tahun, ungkap sebuah video kompilasi terbaru.

Rogan berkilah dirinya menyangka elama dia menggunakan kata itu sesui konteks maka orang akan mengerti aksinya.

"Saya tidak pernah menggunakan kata itu dengan maksud rasis karenas aya bukanr asis," tegas Rogan.

"Namun, tidak pernah ada konteks seorang kulit putih menggunakan kata itu terlebih dalam podcast yang bisa diakses publik," lanjutnya. (AFP/OL-1)