Produser Mengaku Mengontrak The Beatles karena Mereka 'Anak Baik'

PRODUSER The Beatles Georga Martin mengontrak band legendaris itu lebih karena kepribadian mereka ketimbang musik band asal Liverpool itu. Hal itu terungkap dalam video yang dilansir putranya di Twitter, pekan lalu.

George Martin, yang meninggal dunia pada Maret 2016, membantu mengantarkan The Beatles meraih kepopuleran global pada 1960-an dan kerap disebut sebagai anggota kelima The Beatles.

"Mereka ada empat orang dan saya bertanya, siapa sih mereka, apa musik mereka," ujar produser legendaris itu dalam percakapan dengan cucunya dalam video yang dirilis oleh putranya Giles Martin,

Baca juga: AB6IX Dedikasikan Album Terbaru untuk Penggemar

George Martin bertemu The Beates di London saat mereka tengah berusaha menjadi populer.

"Saat saya mendengar mereka, saya merasa mereka OK tapi tidak luar biasa," kata George Martin.

"Namun, keajaiban terjadi saat saya mengenal mereka karena mereka adalah orag-orang yang amat sangat baik," imbuhnya.

"Mereka lucu, cerdas, dan baik. Mereka adalah orang yang ingin Anda jadikan teman."

"Jadi, saya berpikir, jika saya merasa begini tentang mereka, orang lain pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi, saya yakin mereka akan menjadi populer," imbuh George Martin.

Lahir di London pada 1926, George Martin dipandang sebagai sosok yang membuat karier The Beatles meroket.

Dia tetap berpengaruh penting pada karier band itu di kemudian hari memproduseri album The Beatles mulai dari Please Please Me hingga Abbey Road.

Hanya album terakhir The Beatles, Let It Be, keluaran 1970, yang diproduseri orang lain, yaitu Phil Spector. (AFP/OL-1)