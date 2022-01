Bob Dylan Jual Seluruh Katalog Musiknya ke Sony

BOB Dylan menjual seluruh katalog musiknya, termasuk hak untuk rilisan yang akan datang, kepada Sony Music Entertainmet. Hal itu diumumkan perusahaan itu, Senin (24/1).

Sony tidak mengungkapkan nilai penjualan itu.

Pada akhir 2020, Dylan telah menjual hak penulisan lagunya, terpisah dari hak katalognya, yang mencakup hak reproduksi dan distribusi, kepada Universal, dalam kesepakatan yang dilaporkan senilai US$300 juta.

Menurut laporan sejumlah media massa Amerika Serikat (AS), termasuk Billboard dan Variety, kesepakatan antara Dylan dan Sony bernilai sekitar US$200 juta.

Sony mengatakan telah menyelesaikan kesepakatan transaksi rekaman Dylan pada Juli 2021, mempererat hubungan dengan Dylan yang telah berlangsung selama enam dekade.

Penulis lagu folk rock yang mencakup Like a Rolling Stone dan Tangled Up in Blue dikontrak anak perusahaan Sony, Columbia Records pada 1961 dan merilis album debutnya pad atahun yang sama.

Sembari memuji kejeniusan Dyland, Presiden Sony Music Group Rob Dtringer mengatakan, "Columbia Records memiliki hubungan istimewa dengan Bob Dylan sejak awal kariernya dan kami sangat bangga bisa melanjutkan hubungan yang telah berlangsung selama 60 tahun itu."

Dylan pun memuji kesepakatannya dengan Sony dengan mengatakan, "Columbia Records dan Rob Stringer telah sangat baik bagi saya selama bertahun-tahun dan saya senang musik saya bisa berada di tempat yang selayaknya."

Sony mengaku brencana berkolaborasi dengan Dylan untuk merilis ulang sejumlah lagu dalam Bootleg Series, proyek yang telah dimulai sejak 1991 dengan sang musisi merilis materi yang sebelumnya tidak pernah dirilis. (AFP/OL-1)