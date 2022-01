BTS dan IU Berhasil Bawa Pulang Penghargaan Golden Disc Awards

Grup K-pop BTS dan IU berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi di Golden Disc Awards.

Dikutip dari Korea Times, Senin, BTS sukses mengantongi penghargaan Album of the Year dengan "BE" yang diketahui terjual lebih dari 3 juta kopi. Sementara itu, IU meraih penghargaan Song of the Year dengan "Celebrity".

Ini merupakan tahun kelima berturut-turut bagi BTS menerima hadiah utama dalam kategori album di Golden Disc Awards. Supergrup yang beranggotakan 7 member tersebut pun juga memenangkan tiga hadiah lainnya termasuk penghargaan popularitas.

"Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menerima penghargaan yang tidak pantas ini," kata ketua dari grup BTS RM.

"Kami merilis 'BE' untuk menghibur penggemar kami di tengah pandemi covid-19 yang sedang berlangsung, tetapi sekarang saya merasa kami benar-benar mendapat energi dari orang-orang yang berempati dengan kami," lanjutnya.

Anggota grup BTS lainnya dikabarkan tidak hadir di acara tersebut yang berlangsung di Gocheok Sky Dome, Seoul. Sebab, anggota lainnya sedang beristirahat setelah melakukan tour di Desember 2021 lalu.

Selain RM, IU juga turut menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar setelah meraih penghargaan tertinggi dalam kategori digital di Golden Disc Awards.

"Saya sangat senang bisa menyelesaikan tahun ini dengan hadiah besar ini, seperti yang saya lakukan tahun lalu," kata IU.

"Saya juga berterima kasih kepada teman saya, yang menginspirasi saya untuk menulis 'Celebrity', sebuah lagu tentang orang aneh yang memiliki banyak bakat," tambahnya. (Ant/OL-12)