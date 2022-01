Aktor Legendaris Sidney Poitier Tutup Usia

SIDNEY Poitier, aktor kulit hitam pertama Hollywood dan orang kulit hitam pertama yang mreaih Piala Oscar, meninggal dunia di usia 94 tahun.

Bintang Hollywood Denzel Washington dan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengucapkan pesan penuh emosi saat mendengar kabar meninggalnya Poitier.

"Dia adalah orang yang sangat lembut. Dia membuka pintu yang sebelumnya tertutup selama bertahun-tahun," ujar Washington kepada AFP.

"To Sir...with Love. Sir Sidney Poitier RIP. Dia memperlihatkan kepada kami bagimana menggapai bintang," cicit peraih Piala Oscar Whoopi Goldberg.

Perdana Menteri Bahama Philip Davis juga mengungkapkan duka cita atas meninggalnya Poitier, yang juga memiliki paspor Bahama.

Poitier merupakan aktor kulit hitam pertama yang meraih nominasi Piala Oscar pada 1958 lewat flm The Defiant Ones. Namun, dia baru meraih Piala Oscar, enam tahun kemudian, lewat film Lilies of the Field,

Di saat ketegangan rasial memuncak di AS pada 1950-an dan 1960-an, Poitier menyeimbangkan kesuksesannya sebagai aktor dengan peran politiknya dengan memilih film yang mengambil tema rasisme dan stereotipe termasuk film Guess Who's Coming to Dinner serta In the Heat of the Night.

Poitier diganjar Piala Oscar kehromatan pada 2002 atas penampilan luar biasanya di layar perak dan sikapnya yang penuh wibawa.

Di televisi, Poitier pernah berperan sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan Nelson Mandela dan hakim Mahkamah Agung kulit hitam pertama AS, Thurgood Marshall.

Pada 1997, Poitier mendapatkan posisi seremonial sebagai Duta Besar Bahama untuk Jepang.

Poitier mendapatkan penghargaan Presidential Medal of Freedom, penghargaan tertinggi di AS bagi warga sipil, dari Presiden Obama pada 2009,

"Lewat peran dan bakatya, Sidney Poitier mencerminkan wibawa dan keanggunnan menunjukkan kekuatan dari film yang bisa menyatukan. Dia juga membuka pintu bagi generasi berikutnya," cicit Obama. (AFP/OL-1)