LaSalle College Jakarta Bawa Tema Soft and Glam for Red Carpet untuk Tata Rias Piala Citra 

MALAM Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 menjadi momen membanggakan bagi LaSalle College Jakarta yang telah berpartisipasi sebagai penata rias resmi acara.

LaSalle College Jakarta membawa 16 kru yang terdiri dari alumni-alumni pilihan dari Program Artistic Makeup. Jenis make-up yang digunakan oleh tim yaitu Soft and Glam for Red Carpet untuk para talent pengisi acara beserta artis-artis ternama pembaca nominasi.

"LaSalle College Jakarta sebagai kampus desain international di Indonesia melalui program – program desain nya, termasuk Program Artistic Makeup selalu berkomitmen untuk membekali siswa-siswi dengan pengalaman terlibat dan terjun langsung di industri creative project dan event," ujar Alvira, National Sales, Marketing dan Digital Manager Lasalle College Jakarta

Ia menambahkan, LaSalle College Jakarta menyiapkan siswa-siswi nya dengan keahlian profesional berdasarkan kurikulum berstandar international sehingga diharapkan semua lulusan dan mahasiswa LaSalle Jakarta dapat turut serta memajukan dan meningkatkan industri kreatif khusus nya di Indonesia dari semenjak mereka masih berkuliah di LaSalle Jakarta.

"Keahllian tata rias yang di ajarkan di LaSalle Jakarta mencangkup sejarah make up, fashion make up, editorial dan advertising make up make up perfilman dan teater, termasuk keahlian make up special effect yang masih sangat jarang di Indonesia," ujar Alvira. (RO/OL-7)