C Channel dan Roland Kembali Helat C The Drum Girls

C CHANNEL terus memperkuat komitmennya untuk selalu memberikan inspirasi bagi perempuan Indonesia, kali ini diwujudkan dengan menghadirkan kembali ajang pencarian bakat C The Drum Girls (CTDG) untuk ketiga kalinya.

Pada season 3 ini, C Channel bersama Roland dan Citra Intirama selaku distributor resmi Roland di Indonesia kembali menghelat seluruh rangkaian CTDG secara daring, demi mendukung pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 tapi tetap mampu memberikan ruang bagi perempuan muda di seluruh penjuru negeri yang kreatif dan berani untuk mengeksplor keterampilan baru.

Hal ini disampaikan CEO C Channel Indonesia, Yamato Sasagawa, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12). Menurutnya, pandemi yang masih terus melanda dunia sampai saat ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk bermimpi, berkarya, dan mengeksplorasi diri lebih jauh lagi.

"Sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung perempuan-perempuan muda Indonesia agar tetap produktif, kreatif, dan terus mengasah diri untuk lebih berkembang lagi, maka kami kembali menghadirkan CTDG pada tahun ini. Inilah saat yang tepat bagi seluruh perempuan muda dari Sabang sampai Merauke untuk mengasah kemampuan dan membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa," kata Yamato

CTDG merupakan ajang pencarian bakat yang pertama kali hadir pada 2019 dan ditujukan terutama bagi perempuan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah belajar instrumen musik drum, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi para drummer pemula untuk ikut. Pada musim pertamanya, ada lebih dari 170 peserta se-Indonesia yang mendaftar.

Pada musim kedua, lebih dari 280 peserta mengikuti ajang ini di tengah pandemi. Dan pada tahun ini, diharapkan CTDG dapat kembali mengulang kesuksesan dua season sebelumnya dengan menargetkan mampu mengundang 350 peserta untuk ikut andil pada season ketiga ini.

Shigeru Kimoto selaku Marketing Manager Roland Asia mengatakan bahwa drum selama ini sering diidentikkan dengan alat musik yang maskulin. Populasi drummer pria saat ini juga lebih besar dibandingkan dengan drummer perempuan. Namun, Roland melihat adanya potensi perkembangan drummer perempuan di Indonesia seiring dengan bertambahnya populasi drummer perempuan di dunia. Melihat potensi ini, Roland bersama-sama dengan Citra Intirama dan C Channel membuat ajang pencarian bakat drummer perempuan C The Drum Girls, agar populasi drummer perempuan di Indonesia dapat berkembang.

"Season 3 ini akan semakin menarik karena menurut data kami, 70 persen penjualan drum electric kami dihasilkan dari home-market. Dari hasil ini, kami sangat menantikan lebih banyak lagi bakat bakat baru yang muncul dibanding Season 1 dan Season 2 dari CTDG," tandas Johannes Silaban, Marketing Manager Citra Intirama.

Series CTDG season 3 akan ditayangkan di semua platform C Channel yang terdiri dari 4 episode. Akan ada 3 tahap yang harus dilalui oleh para peserta untuk dapat mengikuti ajang ini. Tahap pertama adalah Audisi Web yang dibuka untuk seluruh perempuan Indonesia berusia 15 sampai 32 tahun. Tahap kedua adalah Audisi Final secara online dan offline untuk 30 semi finalis yang dimulai dengan workshop mengenai drum dan bagaimana memainkannya. Dari 30 semi finalis tersebut akan dipilih 8 finalis CTDG season 3.

Tahap ketiga adalah 60 Days Challenge, di mana member CTDG season 3 akan dilatih secara online oleh drummer perempuan profesional Indonesia, Mia Marcelina. Pada tahap ketiga, 8 finalis akan ditantang untuk mengikuti challenge dalam setiap episode dan nantinya akan terpilih 5 pemenang CTDG S3 sebagai hasil akhir untuk tampil perdana.

Tahun ini Roland Indonesia yang sudah membuka toko resminya di Tokopedia bekerjasama dengan C Channel dan PT Citra Intirama, telah mempersiapkan hadiah menarik untuk 5 pemenang CTDG, di antaranya Roland V- Drums TD-07DMK drum dengan kualitas terbaik dikelasnya, uang tunai Rp3 juta, Roland GO:Mixer Pro X alat audio mixer portabel untuk smartphones, dan Roland DAP-3X paket aksesoris penting untuk V- Drums.

Pendaftaran CTDG season 3 akan dibuka pada (15/12) dan dapat mendaftarkan diri melalui website CTDG season 3 di [www.cthedrumgirls.com] dan mengunjung Instagram @c.thedrumgirl untuk info lebih lanjut. CTDG season 3 terbuka untuk umum, bahkan bagi para perempuan yang masih pemula di seluruh penjuru Indonesia. (OL-13)

Baca Juga: Lulus Ujian, Kim Kardashian Semakin Dekat Jadi Pengacara