Rahmania Astrini Klaim Butterfly Berbeda dari Karya-Karya Sebelumnya

PENYANYI Rahmania Astrini meluncurkan karya terbaru berjudul Butterfly, yang diklaim berbeda dari lagu-lagunya terdahulu.

"Lagu ini sangat unik dan nuansanya segar yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Sudah lama banget ingin mencoba buat track seperti ini, kayak lagu ini tuh labil but with an attitude," kata Astri dalam siaran persnya dikutip Selasa (30/11).

Berdurasi 3 menit, lagu Butterfly bercerita tentang sebuah hubungan yang sudah berjalan lama dan saling mempertanyakan apakah masih merasakan butterfly in the stomach satu sama lain.

Baca juga: Jangan Dengar Apa Kata Orang, Ungkapan Indiarisa dalam Lagu Lebih Lama

Proses rekaman lagu pun berjalan cepat dan santai. Diproduseri oleh Dila Sarah, lagu ini dibuat Astri bersama Trichia Clarissa dan Gamaliel Tapiheru selaku pengarah vokal.

"Aku ingin orang ikut menari saat dengar lagu ini, aku mau mereka merasakan vibe-nya dan menikmatinya sama seperti aku menikmati lagu ini," ujar Astri.

Astri berada di bawah label rekaman Warner Music Indonesia sejak 2017 ketika merilis debut Menua Bersama. Belum lama ini, Astri berhasil mendapatkan penghargaan AMI Awards sebagai Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik untuk lagu Runaway. (Ant/OL-1)