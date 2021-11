Jangan Dengar Apa Kata Orang, Ungkapan Indiarisa dalam Lagu Lebih Lama

Dalam hubungan percintaan, seringkali kita tak hanya menyatukan dua isi kepala manusia. Lingkungan keluarga dan pertemanan juga menjadi dua faktor eksternal yang ikut berkontribusi.

Namun, seringkali faktor luar tersebut malah mengambil porsi besar dalam kehidupan pribadi kita. Terlalu ikut campur? Ataukah justru kita yang terlalu lebar membuka pintu dan membiarkan orang lain masuk ke dalam urusan kita? Pertanyaan dan kegundahan ini coba dituangkan Indiarisa lewat sebuah karya, dalam singgel terbarunya yang berjudul Lebih Lama.

Menurut Indi, begitu panggilannya, “Lagu ini masih tentang cinta, I used to be in a toxic relationship with a guy. Yang toxic bisa salah satu pihak, bisa juga keduanya. Aku juga malah jadi berkaca apakah mungkin aku yang sebenarnya toxic. In short, banyak teman-temanku yang gak support dan gak suka lihat hubungan kami. Lama-lama cukup mengganggu and he said, ‘gak usah dengerin orang mau bilang apa, percaya aja sama aku’. Tapi menurutku itu cuma akal-akalan dia aja biar hubungan yang udah cukup toxic ini terus bertahan. Nah, menurutku kalimat dia menarik banget, mempersenjatakan kalimat ‘jangan percaya kata orang’ padahal menurutku dia memang begitu, hahaha.”

“Proses bikin lagunya kurang dari sebulan. Tapi, memang lagu ini udah kami buat demonya sejak 1,5 tahun lalu. Aku kerjakan berdua sama temenku, Reska Iyong, dia yang bikin musik dan liriknya, jadi aku tinggal curhat aja ngalor ngidul, haha. Dan aku suka banget sentuhan gitar dari Topan Abimanyu yang ikutan ngisi lagu ini. Lucunya semua proses dikerjakan di Bandung, termasuk ide last minute minta bantuan temenku 1 lagi, namanya Dhio Adhinugra untuk men-direct vokalku. Seneng deh pokonya ngerjainnya bareng temen-temenku semua di Bandung. Bandung emang selalu punya vibe tersendiri”

“Harapanku, kalo ada temen-temen yang pernah ada dalam hubungan toxic atau banyak orang lain ikut campur, jangan ngerasa paling sial sedunia. Tenang aja kamu ga sendiri, I feel you too, that’s why I made this song. Semangat!”

Lagu Lebih Lama dari Indiarisa rilis pada 26 November 2021 di seluruh platform musik digital yaitu Apple Music, Spotify, Joox, Langit Musik, YouTube Music, Noice dan Resso. Dan untuk Official Video Lyric nya bisa ditonton di YouTube INDIARISA. (OL-12)