Album Baru Twice Capai Posisi Tia Tangga Lagu Billboard 200

GRUP K-Pop Twice, Minggu (21/11) waktu setempat, berhasil menempati peringkat ketiga di Billboard 200 untuk album bertajuk Formula of Love: O+T=<3.

Mengutip Soompi, Senin (22/11), pencapaian tersebut menandai peringkat tertinggi Twice di Billboard 200 serta kedua kalinya grup itu masuk 10 besar, mengikuti mini album sebelumnya Taste of Love yang debut di peringkat nomor 6, awal tahun ini.

Album Formula of Love: O+T=<3 menandakan ketiga kalinya girl grup asal Korea Selatan (Korsel0 berhasil masuk dalam 10 besar Billboard 200, setelah The Album yang dirilis Blackpink dan Taste of Love oleh Twice.

Menurut MRC Data, album Formula of Love: O+T=<3 memperoleh penjualan dengan total 66.000 unit terhitung sejak debut pada 12 hingga 18 November.

Perolehan angka itu terdiri dari 58.000 penjualan album konvensional dan 8.000 streaming unit album setara (SEA) atau 12 juta streaming on-demand audio selama seminggu.

Sebelumnya, Jumat (19/11), single baru Scientist juga menduduki puncak tangga lagu Hot Trending Songs versi 24 jam di Billboard.

Pada bulan lalu, lagu prarilis Twice yang berjudul The Feels juga menjadi lagu pertama grup yang pernah masuk tangga lagu Billboards Hot 100.

Album Formula of Love: O+T=<3 berisi 16 lagu, termasuk lagu The Feels, yang lirik dalam bahasa Koreanya ditulis oleh Chaeyoung.

Grup yang terdiri dari Chaeyoung, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, serta Tzuyu itu telah memulai debutnya pada 2015 dengan EP The Story Begins. Hit mereka termasuk Cheer Up (2016) dan Heart Shaker (2017). (Ant/OL-1)