Disney dan Pixar Kenalkan Boyband Pertama Mereka di Turning Red

STUDIO animasi Disney dan Pixar akan memperkenalkan boyband pertama mereka melalui film bertajuk Turning Red.

Menurut sutradara film Turning Red Domee Shi, jika Anda membuat sebuah film tentang seorang anak remaja berusia 13 tahun dengan latar waktu di awal 2000-an, keterlibatan boyband dalam film tersebut merupakan sebuah kewajiban.

"Kami ingin karakter Mei terobsesi dengan sesuatu yang ditentang ibunya. Boyband merupakan langkah pertama anak perempuan untuk mengenal laki-laki di usia mereka," kata Shi dalam keterangan resmi, Kamis (18/11).

"Para anggota boyband itu biasanya terlihat menawan, rapi, lemah lembut, dan mereka punya cara tersendiri untuk mendekatkan para perempuan dan sahabat-sahabat mereka. Dan menurut saya, membuat boyband animasi pasti akan sangat menarik," imbuhnya.

Adapun boyband pertama Pixar diberi nama 4*Town. Para pembuat film menghubungi penyanyi dan penulis lagu pemenang Grammy Billie Eilish dan Finneas untuk menulis lagu bagi band tersebut.

Ada tiga lagu yang diciptakan spesial untuk film ini, termasuk lagu Nobody Like U, yang menjadi lagu dalam trailer terbaru Turning Red.

"Kami adalah penggemar besar Billie dan Finneas. Kami bertemu dengan mereka dan membicarakan ide gila ini, lalu bertanya, apakah mereka tertarik untuk menulis dan memproduksi lagu-lagu ini. Dan mereka setuju!" kata produser Lindsey Collins.

Album kedua Billie Eilish, Happier Than Ever, mendominasi posisi puncak Billboard 200 di AS dan 19 negara lainnya saat pertama kali diluncurkan.

Eilish juga mencetak sejarah sebagai penyanyi termuda yang memenangkan semua kategori utama di ajang Grammy Awards yang ke-62.

Ia menerima penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik, album terbaik, rekaman terbaik, lagu terbaik, dan album pop vokal terbaik.

Finneas, menjadi musisi termuda yang berhasil memenangkan kategori produser terbaik (non-klasikal) di Grammy.

Ia merupakan sosok di balik berbagai lagu populer, tidak hanya untuk Billie Eilish, tetapi juga Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo, Kid Cudi, dan Ben Platt, serta penyanyi-penyanyi lainnya.

Komposer asal Swedia pemenang penghargaan Grammy, Piala Oscar, dan Emmy, Ludwig Goransson juga turut mengambil bagian dalam film Turning Red.

Selain Rosalie Chiang dan Sandra Oh yang sebelumnya telah diumumkan sebagai pengisi suara karakter Mei dan ibunya Ming, Orion Lee juga ikut bergabung dalam daftar pengisi suara sebagai Jin, ayah Mei, bersama Wai Ching Ho sebagai pengisi suara nenek Mei.

Turning Red juga menghadirkan Ava Morse sebagai Miriam, Maitreyi Ramakrishnan sebagai Priya, dan Hyein Park sebagai Abby, para sahabat Mei, serta Jordan Fisher, Grayson Villanueva, Josh Levi, Topher Ngo, dan Finneas O'Connell sebagai pengisi suara para anggota 4*Town. (Ant/OL-1)