Bintang Quantum Leap Dean Stockwell Tutup Usia

BINTANG serial televisi Quantum Leap Dean Stockwell meninggal dunia di usia 85 tahun. Stockwell meninggal di rumahnya dengan damai, ungkap agen aktor tersebut.

Stockwell mengawali karier aktingnya di usia tujuh tahun kala tampil dalam sebuah drama musikal bersama Gene Kelly dan Frank Sinatra, yang berjudul Anchors Away.

Namun, peran yang membuat namanya meroket adalah berduet dengan Scott Bakula di serial Quantum Leap, yang tayang selama lima seasons.

Dia juga membintangi sejumlah film seperti Paris, Texas pada 1984 dan Dune karya sutradara David Lynch pada tahun yang sama.

Stockwell meraih nominasi Piala Oscar untuk perannya sebagai bos mafia Tony 'The Tiger' Russo dalam film Married to the Mob keluaran 1988.

Adapun serial Quantum Leap mengantarkan meraih nominasi Golden Globe dan empat nominasi Piala Emmy.

Stockwell meninggalkan seorang istri dan dua anak. (AFP/OL-1)