Ditilang karena Ngebut, SIM Emma Watson Dicabut Enam Bulan

Bintang film Harry Potter, Emma Watson.(AFP/Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

BINTANG serial film Harry Potter, Emma Watson, dilarang mengemudi selama enam bulan setelah ia tertangkap mengemudi dalam kecepatan tinggi.

Watson, yang berperan sebagai Hermione Granger dalam rangkaian film Harry Potter, mengendarai Audi biru dengan kecepatan 62 km/jam di zona 48 km/jam di Oxford pada 31 Juli malam tahun lalu.

Watson sudah memiliki sembilan poin di SIM-nya sebelum insiden mengebut terjadi, menurut pengadilan.

Perempuan berusia 35 tahun itu, yang kini berstatus mahasiswa, diharuskan membayar denda sebresar 1.044 pound sterling di Pengadilan Magistrat High Wycombe pada Rabu (16/7).

Watson tidak menghadiri sidang yang berlangsung selama lima menit tersebut. Perwakilan Watson telah dihubungi untuk dimintai komentar.

Pengacara Watson, Mark Haslam, mengatakan kepada pengadilan bahwa Watson adalah seorang mahasiswa, dan siap membayar denda yang dijatuhkan kepadanya

Aktris ini telah menempuh pendidikan magister penulisan kreatif di Universitas Oxford sejak 2023.

Watson meraih ketenaran pada 2001 dengan merilis Harry Potter and the Philosopher's Stone, bersama bintang cilik lainnya, Daniel Radcliffe dan Rupert Grint.

Ia membintangi total delapan film Harry Potter, dengan yang terakhir dirilis pada 2011, sebelum kemudian tampil dalam film-film seperti Beauty and the Beast, The Bling Ring, dan The Perks of Being a Wallflower.

Peran terakhir Watson dalam film adalah dalam pembuatan ulang Little Women pada 2019, yang disutradarai oleh Greta Gerwig. Ia meluncurkan merek gin berkelanjutannya sendiri bersama saudara laki-lakinya pada 2023.

Adaptasi TV baru dari buku-buku Harry Potter karya JK Rowling saat ini sedang dalam tahap produksi, dibintangi oleh Dominic McLaughlin sebagai Harry, bersama Arabella Stanton sebagai Hermione, dan Alastair Stout sebagai Ron.

John Lithgow telah terpilih sebagai Dumbledore, Nick Frost sebagai Hagrid, Janet McTeer sebagai Minerva McGonagall, dan Paapa Essiedu sebagai Severus Snape.

Serial yang diproduksi oleh HBO ini diperkirakan akan selesai dalam satu dekade. (bbc/Z-1)