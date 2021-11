Kanda Brothers Lakukan Debut Lewat Hello

GRUP musik yang beranggotakan empat kakak beradik asal Indonesia, Kanda Brothers, mengawali debut mereka di industri musik Tanah Air bersama lagu segar mereka yang bertajuk Hello.

Lagu itu hadir mewakili elemen udara dan juga merupakan lagu pembuka untuk album Element of Life yang direncanakan dirilis pada 2022.

Dalam keterangan resmi, Senin (1/11), Kanda Brothers ingin menunjukkan kerapuhan yang dimiliki para personelnya lewat Hello.

"Selamat tinggal untuk miliaran kesalahan yang pernah kita lakuin sebelumnya dan terima kasih atas segala pelajarannya. Selamat datang di rangkaian kesempatan yang entah akan membawa kita kemana. It's never too late to discover yourself," ujar salah satu anggota Kanda Brothers Ricky.

Sementara anggota lainnya Aldy, mengatakan lagu Hello menyadarkan pendengarnya bahwa semua makhluk hidup memiliki momen kerapuhan yang bisa dilewati sesuai kemampuan setiap insannya.

Lagu itu pun dinilai Gerry dan Danna sebagai cara mengiklhaskan hal- hal buruk yang terjadi di dalam hidup akibat keegoisan pribadi dan menjadikan momen refleksi itu untuk bangkit menjadi individu yang lebih baik lagi.

Semangat bermusik kakak beradik itu ditilik Rheza Pahlawan yang membawa Kanda Brothers menjadi artis eksklusif R57 Records yang dimilikinya.

Selaku eksekutif produser, ia melihat Kanda Brothers bisa memberikan dampak positif lewat karya- karya mereka bagi masyarakat Tanah Air.

Hello dari Kanda Brothers sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital di Indonesia. (Ant/OL-1)