Ringo Starr Ungkap The Beatles Tolak Tawaran Konser Reuni pada 1973

DRUMMER Ringo Starr mengungkapkan bahwa The Beatles mendapatkan tawaran reuni aneh pada 1973, yang mereka tolak.

Dalam profil New Yorker tentang Paul McCartney, Senin (11/10), terungkap bahwa McCartney terbang ke Los Angeles untuk mengunjungi John Lennon pada tahun itu, setelah Lennon putus dengan Yoko Ono.

Waktu singkat keduanya bersama - yang dilaporkan melibatkan sesi studio dengan Stevie Wonder dan Harry Nillsson - memicu desas-desus tentang reuni Beatles.

Starr ditampilkan dalam profil yang berbicara tentang band yang menolak peluang untuk bersatu kembali untuk sebuah konser, yang mengusulkan aksi pembuka yang menampilkan seorang pria bergulat dengan hiu.

"Kami saling menelepon dan menolak," kata Starr. “Kami mengambil jalan kami sendiri sekarang.”

Profil itu berfokus pada The Beatles: Get Back, serial dokumenter tiga bagian karya sutradara Peter Jackson yang akan dirilis November.

Serial pendek itu menawarkan tampilan yang berbeda dalam pembuatan album The Beatles pada 1970, Let It Be, yang awalnya direkam dalam film dengan nama yang sama.

Starr dikutip sebelumnya di profil tentang reaksinya setelah pemutaran pribadi serial tersebut.

“Mereka menaruh beberapa kegembiraan!” Starr memberi tahu penulis. “Itu selalu menjadi argumen saya—kami tertawa dan marah.”

Minggu (10/10), McCartney menghilangkan desas-desus lama tentang bubarnya band dalam sebuah wawancara BBC, menyatakan bahwa Lennon adalah orang yang bertanggung jawab atas perpecahan mereka.

“Saya tidak menghasut perpecahan. Itu Johnny kami,” katanya. "Ini adalah band saya, ini adalah pekerjaan saya, ini adalah hidup saya, jadi saya ingin ini berlanjut." (OL-1)