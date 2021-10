Duet Tony Bennett dan Lady Gaga, Love for Sale, Puncaki Tangga lagu Jazz

ALBUM kolaborasi kedua Tony Bennett dan Lady Gaga Love for Sale, memulai debutnya di No. 8 di tangga lagu genre Billboard 200 dan berada di puncak tangga Album Jazz Tradisional Billboard dan tangga lagu Album Jazz keseluruhan.

Di chart Album Jazz secara keseluruhan, yang dimulai pada 1993, Love for Sale adalah pemimpin ke-10 Bennett, membuatnya sejajar dengan Harry Connick, Jr. untuk posisi No 1 terbanyak ketiga.

Penghitungan Album Jazz memberi peringkat album jazz paling populer minggu ini, berdasarkan unit album yang setara, di semua rasa jazz termasuk judul jazz tradisional dan kontemporer.

Love for Sale merupakan proyek lanjutan Lady Gaga dan Tony Bennett setelah sebelumnya Cheek to Cheek meraih nomor 1 di tangga lagu Billboard 200, 2014 lalu.

Love for Sale adalah kumpulan cover lagu-lagu yang ditulis Cole Porter, termasuk lagu-lagu familiar seperti Night and Day, I Get a Kick Out of You, dan It's De-Lovely.

Cheek to Cheek menampilkan lagu-lagu favorit dari lagu-lagu Amerika oleh bermacam-macam penulis lagu.

Tangga lagu Billboard 200 memberi peringkat album paling populer minggu ini di Amerika Serikat berdasarkan konsumsi multi-metrik yang diukur dalam unit album yang setara.

Unit terdiri dari penjualan album, album setara trek (TEA) dan album setara streaming (SEA). Setiap unit sama dengan satu penjualan album, atau 10 lagu individual yang terjual dari album, atau 3.750 aliran audio dan video resmi yang didukung iklan atau 1.250 berbayar/langganan sesuai permintaan yang dihasilkan oleh lagu-lagu dari album.

Menurut MRC Data, Album Love for Sale dimulai dengan 41.000 unit album setara yang diperoleh di Amerika Serikat dalam pekan yang berakhir pada 7 Oktober. Dari jumlah tersebut, penjualan album terdiri dari 38.000 unit, SEA terdiri dari 3.000 (sama dengan 3,85 juta aliran lagu sesuai permintaan dari set lagu) dan unit TEA terdiri dari jumlah yang dapat diabaikan.

Love for Sale menandai album 10 besar keenam Bennett di Billboard 200 dan 10 besar ke-10 bagi Lady Gaga.

Bennett mencapai top 10 album pertamanya pada 1962 dengan I Left My Heart di San Francisco. Itu naik dari No 11 ke No 7 di chart Monoaural LP tanggal 6 Oktober 1962.

10 besar pertama Gaga datang pada 7 Maret 2009 Billboard 200, ketika The Fame naik 26 ke 10.

Dengan kedatangan 10 besar Love for Sale, Bennett memiliki rentang 59 tahun dari 10 album teratas di Billboard 200, rentang terpanjang dari 10 album teratas untuk artis yang masih hidup.

Hanya Nat "King" Cole, yang meninggal pada 1965, memiliki rentang 10 besar yang lebih besar di antara semua tindakan: rentang 63 tahun dan delapan bulan antara 10 besar pertamanya, Love Is the Thing, pada April 1957 dan yang paling top 10, The Christmas Song, pada Januari 2021.

Bennett, yang berusia 95 tahun, membuat debutnya di Billboard 200 dengan judul sederhana Tony pada 23 Februari 1957 (saat tangga lagu itu dikenal sebagai Album Pop Terlaris). (OL-1)