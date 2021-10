Corey Taylor Berjanji Slipknot akan Segera Bermusik Kembali

VOKALIS Slipknot Corey Taylor berjanji band yang identik dengan topeng itu akan segera bermusik lagi dalam satu atau dua bulan ke depan.

Berbicara di The Eddie Trunk Podcast, Taylor mengatakan bahwa tindak lanjut band untuk We Are Not Your Kind sudah cukup banyak selesai. "Mungkin sekitar 80% selesai," ujarnya.

“Kami sedang menyelesaikan beberapa musik, [dan] saya punya beberapa lagu lagi untuk dinyanyikan,” ungkap Taylor. "Namun, saya akan mengatakan ini: jangan kaget jika dalam sebulan atau lebih Anda mendengar sesuatu yang baru."

Ditanya apakah ini akan menjadi "jenis getaran yang lebih maju", Taylor menjawab, "Lebih dari 'Mari kita pukul semua orang dan ingatkan mereka mengapa kita masih jenis getaran Slipknot'."

"Ini akan menjadi rilis sebelum kita sampai ke single," tambahnya. “Sebuah penggoda kecil untuk memberi orang rasa. Seperti apa yang kami lakukan dengan All Out Life, tetapi karena kami tidak memasukkan All Out Life di album, ini akan benar-benar ada di album, dan itu. Saya sangat bersemangat, ini akan mengingatkan orang mengapa mereka menyukai Slipknot.”

Selain mengerjakan apa yang akan menjadi album studio ketujuh Slipknot, yang sebelumnya digambarkan oleh Shawn Crahan sebagai "musik Tuhan", Taylor juga mengatakan kepada Trunk bahwa dia sudah memiliki album solo kedua yang ditulis dan didemonstrasikan, sebagai tindak lanjut dari CMFT.

“Ada sekitar 14 lagu… dan itu keren,” kata Taylor. "Ini memiliki semangat rock 'n' roll yang sama, tapi pasti ada nada yang lebih gelap, dan saya pikir orang-orang akan benar-benar menyukainya." (OL-1)