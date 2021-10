Green Day Rilis Vinyl Edisi Terbatas

GREEN Day merilis bagian kedua dari vinyl 7 inch edisi terbatas yang tersedia secara eksklusif untuk pelanggan usaha kopi mereka, Oakland Coffee Works.

Dua rekaman fisik itu berisikan trek yang direkam selama sesi live untuk BBC Radio 1 pada 1994.

Bagian satu dan dua dari 'Green Day: The BBC Sessions 7 Inch' keduanya sudah keluar. Meskipun untuk saat ini hanya pelanggan Kopi Oakland yang dapat membeli dua rekaman tersebut.

Bagian satu (vinyl putih platinum) menampilkan versi live dari lagu 2000 Light Years Away dan She dari sesi BBC. Sedangkan bagian kedua (vinyl ungu tua) menampilkan rekaman Basket Case dan When I Come Around.

“Selama bertahun-tahun kami selalu menantikan untuk melakukan sesi live dengan BBC,” ujar basis Green Day, Mike Dirnt. “Semua artis favorit kami telah melakukannya. Kami tahu rekaman ini akan keluar suatu hari dan menjadi sesuatu yang istimewa.”



Vokalis Billie Joe Armstrong menambahkan, "Sering kali saya pikir rekaman sesi live dengan BBC lebih baik daripada aslinya."

Bulan lalu, Green Day merilis versi resmi dari live cover terbaru mereka dari KISS 'Rock nd Roll All Nite'.

Green Day beberapa kali meng-cover 'Rock And Roll All Nite' selama penampilan mereka di 'Hella Mega Tour' bersama Fall Out Boy dan Weezer. Lagu tersebut awalnya dirilis oleh KISS pada 1975. (OL-1)