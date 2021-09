Twice Rilis Teaser MV The Feels

TWICE bersiap merilis single berbahasa Inggris pertama mereka sejak debut. Baru-baru ini, JYP Entertainment merilis teaser video musik untuk The Feels secara daring.

Pada hari perilisannya (waktu setempat), Twice akan tampil di The Tonight Show NBC With Jimmy Fallon dan pada 6 Oktober, tampil di ABC GMA3: What You Need To Know.

Video musik resmi akan dirilis pada 1 Oktober pukul 13.00 KST.

Sebelumnya, Twice telah mengungkap cuplikan dari lagu tersebut melalui video trailer dan konten TikTok.

The Feels adalah genre pop disko bertempo cepat yang menampilkan melodi adiktif yang menggabungkan suara bass yang asyik dengan ketukan synth disko.

Twice bernyanyi dengan kegembiraan dan kebahagiaan jatuh cinta pada pandangan pertama. (OL-1)