Dave Grohl Pastikan Nirvana tidak Pernah Berharap Banyak dari Smells Like Teen Spirit

DAVE Grohl menegaskan Nirvana hanya menanggap Smells Like Teen Spirit sebagai lagu keren yang enak dinyanyikan.

Vokalis The Foo Fighters berbicara tentang single klasik Nirvana itu sebagai bagian dari fitur track by track NME 'Nevermind at 30', yang juga melibatkan sejumlah band seperti The Killers, Lorde, St. Vincent dan Biffy Clyro menggali potongan favorit mereka dari album legendaris Nirvana itu.

“Saya ingat menulis 'Teen Spirit' di ruang latihan kami, dan saya menyukai riff yang diciptakan Kurt (Cobain) karena perkusinya," kata Grohl.

"Petik yang diredam dan menusuk di antara akord benar-benar condong ke pola riff drum,” lanjutnya.

Vokalis Foo Fighters itu kemudian mengaku, kala itu, Nirvana banyak mendengarkan banyak lagu Pixies karena, pada saat itu, "itu adalah 'Bossa Nova' [era]".

"Kami hanya bersenang-senang, sungguh," tambahnya.

Sembari mengatakan bahwa Nirvana menulis lagu baru setiap harinya, Grohl mengatakan, "Tentu saja, tidak ada yang memiliki pandangan ke depan secara psikis untuk membayangkan bahwa [Teen Spirit] akan terus melakukan apa yang dilakukannya. Kami baru saja mengguncangnya di ruang latihan kecil yang seperti gudang.”

Meskipun dia “tidak tahu apa liriknya”, musisi itu mengingat bagaimana dia “menyadari kekuatan lagu itu” begitu Nirvana membawanya ke studio.

“Dan bukan hanya lirik atau musik, tetapi alur lagu itu sangat kuat,” katanya kepada NME.

“Saya pikir semua orang lebih fokus pada lagu-lagu seperti 'In Bloom' atau 'Lithium' atau 'Breed'; tidak ada yang terlalu memperhatikan 'Teen Spirit' saat kami merekamnya. Kami hanya berpikir itu adalah lagu keren lainnya untuk direkam.”

BBC baru-baru ini, merayakan 30 tahun album Nevermind (1991) dengan film baru tentang waktu Nirvana di Inggris. Berjudul When Nirvana Came To Britain, yang dapat di-streaming melalui BBC iPlayer. (OL-1)